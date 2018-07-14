5 причин по которым нельзя пропустить UPark Festival

Gorillaz (фото: пресс-служба)

До самого громкого фестиваля столицы остаются считанные дни

Уже 25-26 июля на стадионе "Динамо" представят свои лайвы одни из самых топовых артистов мира. Многие приедут в Украину впервые и произойдет это в рамках UPark Festival! Что же отличает UPark от других европейских фестивалей и почему тем, кто называет себя "поклонником хорошей музыки" стоит побывать на этом мероприятии? Об этом Styler спросил тех, кто помогает в организации этого мероприятия - ребят из Dontstop Agency.

Анна Маханькова

Анна Маханькова

Супер-шоу мирового уровня - вот главная причина, по которой я всем без исключения рекомендую попасть на UPark. Не так давно мне удалось побывать на лайве Бейонсе и Jay-Z. В данный момент их концерт - лучшее, что мне приходилось видеть. Но я вполне допускаю, что UPark Festival может подвинуть его в рейтинге на одну ступеньку вниз. Знаю, что Gorillaz везут к нам более 40 музыкантов, которых планируют вывести на сцену всех одновременно, а Massive Attack и Bonobo готовят потрясающие визуальные шоу. Думаю, такие масштабные и красивые выступления произведут впечатление не только на фанов, но даже и на тех, кто еще не является поклонником этих артистов. Ну а украинским артистам этот фестиваль вообще рекомендован к обязательному посещению, как профессиональный интенсив по повышению квалификации.

Саша Панасюк

Саша Панасюк

Главный повод пойти на фестиваль - это получить укол счастье в чистом виде. Не важно - солнце в этот день или дождь льет стеной. Ты точно уйдешь оттуда счастливый. Причина тому - музыка. Ты слушаешь ее не два часа, как на концерте, а целый день. Причем на UPark Festival - это еще и такие имена! От ожидания шоу Gorillaz, Bonobo, Massive Attack у меня лично подкашиваются коленки. Вторая причина - атмосфера. Помимо музыки и шоу, на фестивалях всегда празднично и беззаботно. Между выступлениями ты волен делать то, что тебе захочется - жевать хот-дог, участвовать в тематических активностях и пересматривать фото на телефоне, выбирать новую шляпку на маркете (нужное подчеркнуть). Третья причина - это заряд бодрости на долгое время вперед. После фестиваля нужно, конечно, отоспаться, но два для танцев и веселья на UPark Festival заменят вам неделю отдыха в Турции. Это точно.

Артур Марс

Артур Марс

Идти на UPark Festival стоит хотя бы ради того, чтобы устроить себе праздник посреди недели. При этом о причине отгула или раннего ухода с работы 25 и 26-го июля можно будет сказать в офисе громко и с гордостью. Таких-то людей послушать идете. Кроме шуток, на UPark съезжаются артисты, которые в этом году заявлены в лайн-апах самых модных забугорных фестивалей. А это значит, что им есть что вам сказать и показать. Новый альбом Young Fathers, невиданное шоу Gorillaz и вот это вот все от Tove Lo. Да ради такого не то, что нужно с работы раньше уходить, а уже сейчас упражняться в хореографии.

Екатерина Скуридина

Екатерина Скуридина

Чем больше фестивалей ты посетил летом, тем теплее тебе будет зимой - такой закон сохранения энергии. Поэтому за лето нужно посетить максимальное количество фестивалей, можно даже не ограничиваясь одной страной. Но у UPark есть одно важное отличие - этот фестиваль не боится открывать Украину для артистов мирового уровня. Половина участников, которые заявлены в лайнапе - хедлайнеры крупных европейских фестивалей, которые впервые приедут в Киев. То, что раньше казалось мечтой, становится реальностью. И если мы хотим, чтобы артисты такого уровня и дальше ставили нашу страну в свои гастрольные графики, очень важно сейчас показать и им, и организаторам, что таких артистов мы действительно ждем и готовы поддерживать.

Кристина Васько

Кристина Васько

Вообще не понимаю, как можно не пойти этим летом на UPark. Вы видели лайнап? Слышали, какое шоу готовит каждый из участников? Если нет, то советую посмотреть, к примеру, недавний лайв Gorillaz с Rock Am Ring. Оказывается, на сцену с фронтменом Дэймоном Албарном выходит огромная команда музыкантов и приглашенные вокалисты. За их спинами в это время на здоровенных экранах сменяют друг друга кадры из клипов и яркие картинки, на которых появляется известная мультяшная четверка. Еще там есть трогательный момент, когда Албарн резко отходит от микрофона, а десятки тысяч фанов в миг подхватывают припев Clint Eastwood. Попыталась представить, насколько было круто тогда стоять в толпе и во всю кричать о том, как ты доволен, ведь у тебя в сумке спрятано солнце. А потом вспомнила, что уже 25 июля сама переживу нечто подобное. К слову, именно это и есть одна из причин, почему стоит идти на UPark.

Gorillaz на Rock Am Ring

Напомним, на UPark Festival сыграют Gorillaz, Massive Attack, Каleo и другие звезды.