5 причин, чому не можна пропустити UPark Festival

Gorillaz (фото: прес-служба)

До найгучнішого фестивалю столиці залишаються лічені дні

Вже 25-26 липня на стадіоні "Динамо" представлять свої лайв одні з самих топових артистів світу. Багато хто приїде в Україну вперше і відбудеться це в рамках UPark Festival! Що ж відрізняє UPark від інших європейських фестивалів і чому тим, хто називає себе "шанувальником хорошої музики" варто побувати на цьому заході? Про це Styler запитав тих, хто допомагає в організації цього заходу - хлопців і дівчат з Dontstop Agency.

Анна Маханькова

Анна Маханькова

Супер-шоу світового рівня - ось головна причина, по якій я всім без винятку рекомендую потрапити на UPark. Не так давно мені вдалося побувати на лайві Бейонсе і Jay-Z. В даний момент їхній концерт - найкраще, що мені доводилося бачити. Але я цілком допускаю, що UPark Festival може посунути його в рейтингу на одну сходинку вниз. Знаю, що Gorillaz везуть до нас більше 40 музикантів, яких планують вивести на сцену всіх одночасно, а Massive Attack і Bonobo готують приголомшливі візуальні шоу. Думаю, такі масштабні і красиві виступи справлять враження не тільки на фанів, але навіть і на тих, хто ще не є шанувальником цих артистів. Ну а українським артистам цей фестиваль взагалі рекомендований до обов'язкового відвідування, як професійний інтенсив з підвищення кваліфікації.

Саша Панасюк

Саша Панасюк

Головний привід піти на фестиваль - це отримати укол щастя в чистому вигляді. Не важливо - сонце в цей день або дощ ллє стіною. Ти точно підеш звідти щасливий. Причина тому - музика. Ти слухаєш її не дві години, як на концерті, а цілий день. Причому на UPark Festival - це ще і такі імена! Від очікування шоу Gorillaz, Bonobo, Massive Attack особисто в мене підкошуються коліна. Друга причина - атмосфера. Крім музики та шоу, на фестивалях завжди святково і безтурботно. Між виступами ти вільний робити те, що тобі захочеться - жуючи хот-дог, брати участь у тематичних заходах і переглядати фото на телефоні, вибирати новий капелюшок на маркеті (потрібне підкреслити). Третя причина - це заряд бадьорості на довгий час вперед. Після фестивалю потрібно, звичайно, відіспатися, але два для танців і веселощів на UPark Festival замінять вам тиждень відпочинку в Туреччині. Це точно.

Артур Марс

Артур Марс

Іти на UPark Festival варто хоча б заради того, щоб влаштувати собі свято посеред тижня. При цьому про причини відгулу або раннього відходу з роботи 25 і 26-го липня можна буде сказати в офісі голосно і з гордістю. Таких людей послухати йдете. Без жартів, на UPark з'їжджаються артисти, які в цьому році заявлено в лайн-апах самих модних закордонних фестивалів. А це означає, що їм є що вам сказати і показати. Новий альбом Young Fathers, небачене шоу Gorillaz і ось це ось все від Tove Lo. Та заради такого не те, що потрібно раніше йти з роботи, а вже зараз вправлятися в хореографії.

Катерина Скурідіна

Катерина Скурідіна

Чим більше фестивалів ти відвідав влітку, тим тепліше тобі буде взимку - такий закон збереження енергії. Тому за літо потрібно відвідати максимальну кількість фестивалів, можна навіть не обмежуючись однією країною. Але у UPark є одна важлива відмінність - цей фестиваль не боїться відкривати Україну для артистів світового рівня. Половина учасників, які заявлені в лайнапі - хедлайнери великих європейських фестивалів, які вперше приїдуть в Київ. Те, що раніше здавалося мрією, стає реальністю. І якщо ми хочемо, щоб артисти такого рівня і далі ставили нашу країну в свої гастрольні графіки, дуже важливо зараз і показати їм, і організаторам, що таких артистів ми дійсно чекаємо і готові підтримувати.

Христина Васько

Христина Васько

Взагалі не розумію, як можна не піти цим літом на UPark. Ви бачили лайнап? Чули, яке шоу готує кожен з учасників? Якщо ні, то раджу подивитися, наприклад, недавній лайв Gorillaz з Rock Am Ring. Виявляється, на сцену з фронтменом Деймоном Албарном виходить величезна команда музикантів і запрошені вокалісти. За їх спинами в цей час на здоровенних екранах змінюють один одного кадри з кліпів і яскраві картинки, на яких з'являється відома мультяшна четвірка. Ще там є зворушливий момент, коли Албарн різко відходить від мікрофона, а десятки тисяч фанів вмить підхоплюють приспів Clint Eastwood. Спробувала уявити, наскільки було круто тоді стояти в натовпі і кричати про те, як ти задоволений, адже у тебе в сумці заховане сонце. А потім згадала, що вже 25 липня сама переживу щось подібне. До речі, саме це і є одна з причин, чому варто йти на UPark.

Gorillaz на Rock Am Ring

Нагадаємо, на UPark Festival зіграють Gorillaz, Massive Attack, Каleo та інші зірки.