Слава рейву! У Києві виступить знаменитий французький діджей

VITALIC (фото: facebook.com/VITALICOFFICIAL)

Вперше в Україну приїде діджей VITALIC

19 жовтня у Києві відбудеться один з головних івентів осені для всіх поціновувачів якісної електронної музики - "Слава рейву!"

Цієї ночі українці згадають, як починалася танцювальна культура і хто стояв біля витоків масштабного рейв-руху.

У Києві відбудеться "Слава рейву!" (фото: прес-служба)

"Все буде так, ніби у світі тільки-но впала берлінська стіна, в Європі відбулися перші Love Parade, а рейви - заборонене і одночасно - наймодніше дозвілля головних тусовщиків. За пультом - найкращі. У залі - найвідчайдушніші. 20 років рейву в одній ночі - ось, що тебе чекає. Все буде як раніше. Скажімо "Слава рейву!" всім танцполом!" - кажуть організатори заходу.

Першим артистом вечора стане довгоочікуваний гість з Франції - діджей VITALIC, який також відомий під псевдонімами: Dima, Hustler Pornstar, The Silures, Vital Ferox. Його аудіо-візуальне шоу не раз ставало одним з ключових та найбільш обговорюваних подій європейських денс-фестивалів.

VITALIC (фото: прес-служба)

Vitalic - Waiting For The Stars ft. David Shaw And The Beat

VITALIC - Poison Lips

Другим артистом стане той, хто вже не перший рік грає для відвідувачів самого закритого клубу Європи BERGHAIN. Але його ім'я команда заходу поки тримає в таємниці.

"Двічі в місяць ось вже багато років нескінченна черга із 5000 чоловік нудиться біля самого популярного клубу Берліна в надії потрапити у заповітний зал і почути сет цього діджея. Його ім'я ти дізнаєшся вже дуже скоро. Не випускай шанс, він їде сюди тільки на один вечір, щоб ти танцював", - інтригують організатори.

Зазначимо, що захід відбудеться на секретній локації, яка "здивує" любителів електронної музики. Слідкувати за новинами можна за посиланням.

Нагадаємо, що вже 25-26 липня на стадіоні "Динамо" представлять свої лайви одні з самих топових артистів світу. Багато хто приїде в Україну вперше і відбудеться це в рамках UPark Festival. Що ж відрізняє UPark від інших європейських фестивалів і чому тим, хто називає себе "шанувальником хорошої музики" варто побувати на цьому заході? Про це Styler запитав тих, хто допомагає в організації цього заходу - людей з Dontstop Agency.