Дощ крізь сльози – у Києві відгримів UPark Festival 2018

Gorillaz на сцені UPark Festival 2018 (фото: прес-служба)

На сцені фестивалю вперше в Україні виступили британські легенди Gorillaz і Massive Attack

"Ми усі у цьому разом" – такий напис з'являється на екрані київського шоу Massive Attack близько одинадцятої по ночі, 26 липня. Тисячі людей піднімають догори смартфони, аби закарбувати момент у пам'яті. Інші ж – не відриваючи ні на мить очей від сцени – гіпнотично рухаються під музику британского тріп-хоп гурту. Їх спеціально розроблене для України шоу, у якому вдосталь провокації та протесту, стає фінальною нотою UPark Festival 2018.

"Ми усі у цьому разом" (фото: прес-служба фестивалю)

За два дні фестивалю його лайн-ап об'єднав артистів, яких сьогодні не почуєш на українському радіо, але саме вони у глобальному контексті задають напрямок культурного розвитку. Крім вищезгаданого гурту, тут свою музику презентували Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO та ONUKA. Після своїх виступів їх можна зустріти просто під сценою – вже у ролі гостей. Тут гурт ONUKA слухає Bonobo, а музиканти Bonobo підтримують Massive Attack. Разом у натовпі й Джамала, Сергій Жадан, Святослав Вакарчук.

Сергій Жадан, Ната Жижченко (ONUKA) і Святослав Вакарчук на фестивалі UPark (фото: прес-служба фестивалю)

Джамала також відвідала музичну подію (фото: прес-служба)

Джамала та Святослав Вакарчук (фото: прес-служба)

ONUKA запалила на UPark Festival 2018 (фото: прес-служба)

Український виконавець The Maneken (фото: прес-служба)

Усі вони тут були й першого дня, коли, попри штормове попередження, на сцену все ж вийшло кілька десятків музикантів Gorillaz. На фестивалі усі вони зібрались аби презентувати свою нову платівку The Now Now. Спеціальні гості шоу – американське хіп-хоп тріо De Le Soul. Разом вони виконали трек Superfast Jellyfish і той самий Feel Good Inc., від якого вібрував навіть купол Верховної Ради. Подякувавши Києву кілька разів, Деймон Албарн прощається, музика стихає. Один з фанів, не стримуючи емоцій зі сльозами на очах викрикує, – "Це була бісова магія". Здається, так було два дні. І усі ми були у цьому разом.

Gorillaz на сцені UPark Festival 2018 (фото: прес-служба)

Своїми емоціями після відвідин фестивалю поділялися сотні людей в соцмережах.

"По одной из теорий наша планета была заселена космическими пришельцами. Научив человечество основным правилам существования, они оставили нас. Сегодня космический корабль вернулся. Чтобы напомнить нам - для чего мы тут, в чем смысл жизни, что мы делаем не так и что важно. И все это под давно любимую музыку. Эта картинка сегодня самая популярная в ленте. Мы все сохраним ее тут и в памяти. Спасибо UPark Festival за возможность пережить этот опыт. О концерте Massive Attack мы точно расскажем своим детям. И постараемся их все же не подвести. Бо ми у всьому цьому разом", - пише Anna Zelinska.

Скріншот поста facebook.com/anna.zelinskaya

"Сказати, що виступ massive attack був крутій, неймовірний, охірєнний - це не сказати нічого. Це було більше ніж концерт культового колективу - це був маніфест! Після мелодійності і позитиву bonobo, massive attack проїхались як каток і опустили стадіон на землю, своїм відеорядом змусили згадати що є важливе, а що ні, можливо комусь це відкрило очі на глобальні речі, а комусь можливо стало неприємно... Я отримав більше а ніж хотів, я неймовірно щасливий, що не пропустивши цю подію, мурахи по шкірі і сльози радості на очах під час виступу, таке враження, що група яку я слухаю 15 років відкрилась по-новому, а в голові далі переключаються фрази з екрану хто ти? Для чого ти тут? Ми всі у цьому разом... Для мене це мабуть найкращий концерт зі всіх на яких доводилося побувати. Дякую UPark Festival за цей неймовірний день!" – пише Тарас Немо.

Massive Attack на сцені UPark Festival 2018 (фото: прес-служба)

"Bonobo вышел на сцену в чем-то похожем на пижаму и от этого уже стало комфортно. Он будто бы непринужденно играл для старых друзей в своей гостиной душным летним вечером. Bonobo - солідний дядько. Его музыка и его перфоманс в полном синхроне. Это творец. Все внутренние эмоциональные передряги давно закончились, и он достиг баланса. Теперь он делится этим спокойствием через музыку. Но при этом, он учит наслаждаться жизнью, разными ее аспектами. Настроение сета внезапно меняется и толпу уносит куда-то на киевский рейв. Его выступление нужно созерцать, как японцы созерцают смены сезоном. Bonobo, как Япония – изолированная страна со своим пониманием красоты", - отмечает Надя Ворона.

Як пройшов UPark Festival 2018 (фото: прес-служба)

Як уже зазначалося, Святослав Вакарчук також відвідав UPark. Вакарчук побував на концерті культової британської групи Massive Attack, а після їх виступу лідер "Океану Ельзи" поспілкувався з учасниками групи Робертом Дель Наджеєм (також відомий як 3D) та Грантом Маршаллом (Daddy G) і зробив з ними селфі.

Нагадаємо також, що лідер групи Gorillaz Деймон Албарн приємно здивував своїх фанатів під час виступу на фестивалі UPark. Албарн кілька разів повторював: "Дякую". Крім того, британець правильно вимовляв назва столиці України - "Київ".

