Дмитрий Комаров отправился покорять новую страну: что известно о поездке

Команда проекта "Мир наизнанку" отправилась в новую экспедицию

Во вторник, 26 июня, в аэропорту Борисполь более пятисот поклонников тревел-шоу "Мир наизнанку" собрались для того, чтобы провести ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева в новую экспедицию, которую зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне проекта осенью.

Ведущий и оператор подъехали к терминалу аэропорта на мотоцикле, украшенном логотипами проекта, и с походным рюкзаком. Поклонники ожидали своих кумиров с множеством флажков разных стран, пытаясь угадать, куда же на этот раз отправятся путешественники.

Фото: проводы Димы и Саши в аэропорту (пресс-служба)

Когда Дмитрий и Александр подъехали, фаны встретили их овациями, а в момент, когда ведущий объявил, что сегодня команда проекта улетает снимать новый сезон в Бразилию, поклонники запустили в небо сотни бумажных самолетиков.

"Если прошлый сезон был о стране будущего, Японии, то в новом сезоне мы расскажем о первобытных племенах и диких ритуалах Бразилии. Прямо сейчас мы улетаем в город Доха, делаем пересадку в Сан-Паулу, затем – в городе Манаус, "столице" Амазонии, после чего – высаживаемся глубоко в джунглях Бразилии. Мы проведем в полете почти трое суток. И через три дня начнем съемки в самом сердце Амазонки, в тех самых местах, где водятся анаконды и крокодилы", - рассказал ведущий.

Интересно, что поклонники проекта "Мир наизнанку" съехались со всей Украины, чтобы пожелать Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву удачи в новой экспедиции. Во время встречи представитель Национального реестра рекордов Украины вручил ведущему награду за самую массовую автограф-сессию, во время которой в рамках серии встреч в 19 городах Украины было роздано 10 185 автографов.

Фото: поклонники "Мира наизнанку" приехали в аэропорт, чтобы провести Диму в новую поездку (пресс-служба)

Ведущий-экстремал рассказал, что общий вес багажа, с которым команда "Мира наизнанку" отправляется в Бразилию, составил 256 килограммов.

Путешественники везут с собой палатки, спальники, оборудование для лагеря – все для того, чтобы жить в непроходимых джунглях. Кроме того, Дмитрий Комаров взял с собой в Бразилию украинскую калину, которую собирается посадить возле Амазонки. Не забыл ведущий и свой главный талисман – украинский флаг, который путешествует с ним с 2004 года.

Напомним, новый сезон "Мира наизнанку" о Бразилии можно будет увидеть на телеканале "1+1" осенью.

Рекомендуем к просмотру:

Ранее Дмитрий Комаров показал своим фанатам, как отпраздновал собственное 35-летие. "Я попросил друга-пилота одолжить самолет, мы прыгнули за штурвалы и организовали один из самых красивых полетов в моей жизни. Я покатал над Киевом одну из своих любимых ведущих Катю Осадчу и ее коллегу-оператора, который все в деталях отснял", - сказал он.

Также Комаров уточнил, что телеведущая подарила ему "просто шикарный торт в виде чемодана".