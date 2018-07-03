"Дряблый пресс": Ани Лорак похвасталась селфи из спортзала

Ани Лорак показала стройную фигуру

Опальная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая ведет активную карьерную деятельность в России, впечатлила поклонников снимком своей тренировки в спортзале. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Лорак решила сделать селфи на фоне тренажерных залов. На фото певица продемонстрировала свою подтянутую спортивную фигуру.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Каролина похвасталась накачанным прессом.

"Я поняла.

1. Селфи

2. Фотосессии", - с юмором подписала фото звезда.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Пользователи соцсети были в восторге от такого фото и строной фигуры любимой певицы.

"Шикарная фигура! Вы молодец! Трудоголик!!! С вас надо всем брать пример!"; Прекрасная фигура"; "Очень нравится, как вы поете и еще вы очень красивая"; "Красотка", - пишут поклонники Ани Лорак.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Еду с тренировки, увидела Ваше фото и расплакалась. Хочу такую же фигуру, но пока только уставшее, замученное тренировкой тело"; Какая красивая"; "Вы такая спортивная"; "Дряблый пресс такой", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что Ани Лорак после грандиозного шоу Diva, которое обошлось в несколько миллионов долларов, погрязла в долгах. Директор исполнительницы Михаил Успенский прокомментировал информацию о том, что звезда якобы находится на грани банкротства.

Diva Ани Лорак