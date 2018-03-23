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"Две глазастые красотки": Оля Полякова с подросшей дочкой восхитили соцсети

STYLERЗвёзды        23.03.2018 - 10:36
Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля Полякова с Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Подписчики засыпали Полякову с дочерью комплиментами

Популярная певица, Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова в очередной раз поделилась с поклонниками в сети Іnstagram совместным селфи-фото со своей старшей дочерью Машей.

Отметим, что 2 марта Маше исполнилось 13 лет.

При этом на фотографии очень хорошо видно, как сильно похожи Ольга и ее дочь.

Оля Полякова с дочкой Машей

Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанаты певицы поспешили отметить это сходство.

"Двое из ларца - одинаковых с лица", - пишет tatiana.sudakova.

"Похожи! Глазки мамины, красавица", - комментриует oksanarit.

"Если бы у дочери были светлые волосы, так вообще бы как две копии!" – считает valentina_kopul.

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Дочка Поляковой

Дочка Оли Поляковой - Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)

К Международному женскому дню 8 Марта популярная украинская певица Оля Полякова преподнесла подарок своим поклонникам.

Певица презентовала клип на песню "Мама". К слову, в клипе снялись одновременно три поколения женщин семьи Поляковой.

Напомним, всемирно известный французский актер Жан Рено после заснеженных Карпат посетил Киев. Styler побывал на событии и смог задать Жану Рено и другим спикерам несколько вопросов

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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