"Две глазастые красотки": Оля Полякова с подросшей дочкой восхитили соцсети

Подписчики засыпали Полякову с дочерью комплиментами
Популярная певица, Суперблондинка украинской эстрады Оля Полякова в очередной раз поделилась с поклонниками в сети Іnstagram совместным селфи-фото со своей старшей дочерью Машей.
Отметим, что 2 марта Маше исполнилось 13 лет.
При этом на фотографии очень хорошо видно, как сильно похожи Ольга и ее дочь.
Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Фанаты певицы поспешили отметить это сходство.
"Двое из ларца - одинаковых с лица", - пишет tatiana.sudakova.
"Похожи! Глазки мамины, красавица", - комментриует oksanarit.
"Если бы у дочери были светлые волосы, так вообще бы как две копии!" – считает valentina_kopul.
Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова с дочками Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Дочка Оли Поляковой - Маша (фото: instagram.com/polyakovamusic)
К Международному женскому дню 8 Марта популярная украинская певица Оля Полякова преподнесла подарок своим поклонникам.
Певица презентовала клип на песню "Мама". К слову, в клипе снялись одновременно три поколения женщин семьи Поляковой.
Напомним, всемирно известный французский актер Жан Рено после заснеженных Карпат посетил Киев. Styler побывал на событии и смог задать Жану Рено и другим спикерам несколько вопросов