"Каждое утро было волшебством": Жан Рено о Карпатах, озере Синевир и съемках в Украине

Актер восхитился украинской природой и рассказал, почему согласился на роль в украино-французском фильме

На протяжении вот уже нескольких дней знаменитый французский актер Жан Рено гостит в Киеве - 22 марта эта новость облетела многие украинские СМИ.

Почему актер приехал в Украину? Дело в том, что сейчас Украина и Франция ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором главная роль досталась Жану Рено. Известный французский актер прибыл в Киев после съемок в Карпатах, которые были выбраны в качестве основной локации для фильма. Визуализацию остальной части картины перенесли в Киев.

Кроме самого Рено, главные роли долгожданного фильма сыграют и другие артисты мирового уровня - Сара Линд ("Вольфкоп"), Джо Андерсон (Сумерки), Дэвид Гяси ("Интерстеллар"), Игорь Цишкевич ("Незламна").

Фото: В Киев приехали представители съемочной группы фильма "Последний шаг" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. В столице Украины съемочная группа встретилась с журналистами на пресс-конференции.

Styler побывал на событии и смог задать Жану Рено и другим спикерам несколько вопросов.

Место для съемок искали два года

"Последний шаг" - это история Генри, самого разыскиваемого среди анонимных наемных убийц. Он наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького удаленного озера среди дикой природы. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на снегоходе, находит приют в его доме. Человек, который всегда убивал, впервые решает спасти жизни. Ей безразлично, кто этот человек. Ей безразлично, кто о ней заботится. Однако, он хочет знать. Он хочет понимать. Он хочет быть уверенным. Кто кого на самом деле ждет? Кто на кого охотится?" – так описывают фильм его создатели.

Фото: В главных ролях долгожданного фильма сыграют артисты мирового уровня - Жан Рено ("Леон"), Сара Линд ("Вольфкоп"), Дэвид Гяси ("Интерстеллар") - на фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Над идеей фильма работал французский сценарист Фредерик Петижан, который также присоединился к режиссуре проекта. По его словам, локацию для съемок он искал очень долго, прежде чем остановиться на Карпатах и Киеве.

"Я провел два года в поисках места для съемок фильма. Я искал особенное озеро. Я провел год в Канаде и какое-то время в Карпатах. По совету режиссера Олиаса Барко мы начали совместное кинопроизводство. Мы решили, что вполне сможем снять кино здесь, в Украине", - пояснил Фредерик Петижан.

"Почему я выбрал этот фильм? Из-за атмосферы"

Киллера Жан Рено играет не впервые. Всем хорошо известен фильм "Леон" – одна из картин, которая прославила актера на весь мир. Интересно, что и в украино-французском фильме он сыграет роль "киллера в отставке", который уединится в деревянном домике у озера в горах. Но сам актер предпочитает не сравнивать свои роли и фильмы.

"Разница между двумя "киллерами" - это мой возраст. - шутит Жан Рено, - Я никогда не сравниваю две роли, какой бы фильм это не был. Никогда роли не бывают одинаковыми. Будь-то драма, любовный или исторический фильм. Главное - это то, чтобы зритель вам как актеру верил. Я не делаю ничего, во что не верю. Это касается всех ролей, которые я играю", - поделился Жан Рено.

По его словам, каждая роль – это вызов.

Фото: "Я часто играю персонажей-одиночек в разных фильмах" - Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Не сказал бы, что мне нравятся какие-то определенные роли. Мне импонируют многие и разные персонажи. Но главное – это люди, с которыми я снимаюсь. Я очень ценю их. Люди – это то, что гораздо важнее фильма", - подчеркнул Жан Рено.

Что заставило его согласиться сыграть роль в украино-французском фильме? По словам Жана Рено, его подкупила атмосфера, в которой происходят события картины.

"Почему я выбрал этот фильм? Из-за атмосферы. Озеро, деревянный домик. Опять-таки, одиночество. Я часто играю персонажей-одиночек в разных фильмах. Уверен, вы прекрасно знаете фильм "Леон". Герой этого фильма – это очень и очень одинокий человек. Помню, как провел в Нью-Йорке семь месяцев один (персонаж Жана Рено в фильме "Леон" живет в Маленькой Италии – районе Нью-Йорка – ред.). И мы с Гари Олдманом даже не обедали и не ужинали вместе, чтобы я мог полностью проникнуться атмосферой одиночества для съемок в фильме. Мы поужинали вместе только под конец съемок", - вспоминает Жан Рено.

По его словам, самыми сложными съемками в украино-французском фильме "Последний шаг" были сцены внутри деревянного домика.

"Там было довольно тяжело дышать из-за пыли. Оператору было сложно выбрать позицию для камеры", - сказал актер.

"Я был просто шокирован, побывав в Карпатах"

Жан Рено также поделился, с чем ассоциирует Украину и чем запомнится ему наша страна.

"Я был просто шокирован, побывав в Карпатах. Потому что Карпаты – очень и очень красивы. Да, было холодно, должен сказать (съемочный процесс шел во время морозов, когда температура воздуха иногда достигала -24С – ред.). Но каждое утро было просто волшебством: этот магический лес напротив нас. И я ощущал много тепла от украинцев. Я был очень и очень счастлив. Надеюсь, у нас появится новый проект, с которым мы приедем сюда снова", - сказал знаменитый актер.

Фото: Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

Впрочем, посмотреть интересные места Киева актер пока не успел.

"Когда я езжу где-то по работе, то я не турист. На этот счет я вспоминаю съемки в фильме "Голубая бездна" (The Big Blue – первый англоязычный кинофильм французского режиссёра Люка Бессона - ред). В то время проводили много съемок на воде. А в целом в съемочном процессе мы провели девять месяцев! И когда меня спрашивают: "О, вы же были в этом городе, значит видели такие-то места?". Но нет, я не видел. У меня практически не бывает времени на то, чтобы ходить по городу с камерой, смотреть соборы, музеи. На следующей неделе я буду свободен, поэтому, надеюсь, что увижу город", - прокомментировал актер.

Фото: Актриса Сара Линд ("Вольфкоп"), также принимает участие в съемках украино-французского фильма (РБК-Украина, Виталий Носач)

А что же есть в райдере актера во время поездок по миру? В частности, и в Украине? Как оказалось, ничего особенного. По словам самого Рено, в периоды съемок и проездок по странам у него нет каких-либо сложных требований.

"Ничего такого на самом деле. Мне нужен душ, кровать, телефон. Телефон у меня и так есть", - сказал он.

Карьера Жана Рено продолжается: организаторы опровергли слухи

Организаторы пресс-конференции также опровергли слухи о том, что "Последний шаг" - это завершающий фильм в карьере актера.

Жан Рено и в дальнейшем будет сниматься в других фильмах, будет продолжать карьеру, подчеркнули они. А информация о том, что после съемок в Карпатах он якобы прекратит участие в любых других проектах, оказалась неверной, хотя ее уже успели распространить некоторые СМИ.

В связи с этим актера не могли не спросить о планах на будущее. Будет ли он продолжать сотрудничать с Украиной, в каких еще фильмах будет сниматься?

"Мои планы - это сесть на самолет и полететь участвовать в следующем проекте. Это будут съемки в горах между Францией и Испанией. Таковы мои профессиональные планы на ближайшее будущее", - подчеркнул Жан Рено.

Украинская сторона съемочной группы фильма "Последний шаг" подтвердила, что готовится еще один интересный украино-французский проект. В то же время о его подробностях говорить рано.

Но организаторы заверили: как только появятся новости о новом этапе сотрудничества Украины и Франции в сфере кино, этой информацией сразу же поделятся с общественностью.

"Надеюсь, у нас появится новый проект, с которым мы приедем сюда снова", - подчеркнул Жан Рено.

Секрет молодости – любовь к работе и людям

В этом году Жан Рено будет отмечать юбилей – 70 лет. При этом украинцы заметили, что в таком возрасте актер выглядит очень хорошо. Одна из журналисток сделала актеру комплимент и поинтересовалась, есть ли у него "секрет молодости".

"Я просто люблю то, что делаю. Также я люблю людей. Я работаю с некоторыми коллегами уже тридцать лет. Люблю вместе с ними бывать в новых местах. Это, наверно, главное", - поделился актер.

Фото: "Я не заставляю детей участвовать в той же работе, что и я" - Жан Рено (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также Жан Рено признался, что очень любит слушать музыку. Он назвал несколько своих любимых исполнителей.

"В моем треклисте - все стили музыки. И джаз, и классика. Я – выходец из 70-х, поэтому мне близка музыка того времени. Например, The Beatles. Кстати, часто слушаю Jay-Z. Считаю, что он талантливый музыкант. Хотя я не эксперт в музыке. Ношу с собой плеер везде. Могу включить в любой момент, и тут же у меня в ушах будет венский бал или Роллинг Стоунз. Часто слушаю Лауру Паузини, итальянскую певицу. В Италии она – как Селин Дион", - рассказал актер.

У Жана Рено – шестеро детей. Но кто из них унаследовал страсть к кино? По словам актера, по его стопам не пошел никто из детей.

"Мой сын – хороший певец. Кстати, мой дядя был оперным певцом. Дочка работает в кино, но как техник. Я не заставляю детей участвовать в той же работе, что и я. Это очень сложный бизнес. Очень сложно построить карьеру. Это не "розовый" (легкий – ред.) бизнес. Поэтому мои дети профессию выбирают сами", - поделился Жан Рено.

Ранее Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину.