"Кожен ранок був магією": Жан Рено про Карпати, озеро Синевир та зйомки в Україні

Актор захопився українською природою і розповів, чому погодився на роль в українсько-французькому фільмі

Протягом ось вже декількох днів знаменитий французький актор Жан Рено гостює у Києві - 22 березня ця новина облетіла українські ЗМІ.

Чому актор приїхав в Україну? Справа в тому, що зараз Україна і Франція ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", в якому головна роль дісталася Жану Рено. Відомий французький актор прибув до Києва після зйомок у Карпатах, які були обрані в якості основної локації для фільму. Візуалізацію решти картини перенесли до Києва.

Крім самого Репно, У головних ролях довгоочікуваного фільму зіграють артисти світового рівня - Жан Рено ("Леон"), Сара Лінд ("Вольфкоп"), Джо Андерсон (Сутінки), Девід Гяси ("Інтерстеллар"), Ігор Цишкевич ("Незламна").

Фото: У Київ приїхали представники знімальної групи фільму "Останній крок" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Фільм створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У столиці України знімальна група зустрілася з журналістами на прес-конференції.

Styler побував на події і зміг задати Жану Рено та інших спікерів кілька питань.

Місце для зйомок шукали два роки

"Останній крок" - це історія Генрі, найбільш розшукуваного серед анонімних найманих вбивць. Він насолоджується самотньою відставкою на березі маленького віддаленого озера серед дикої природи. Дівчина при смерті, після важкого нещасного випадку на снігоході, знаходить притулок у його будинку. Чоловік, який завжди вбивав, вперше вирішує врятувати життя. Їй байдуже, хто цей чоловік. Їй байдуже, хто про неї піклується. Однак, він хоче знати. Він хоче розуміти. Він хоче бути впевненим. Хто кого насправді чекає? Хто на кого полює?" – так описують фільм його творці.

Фото: У головних ролях довгоочікуваного фільму зіграють артисти світового рівня - Жан Рено ("Леон"), Сара Лінд ("Вольфкоп"), Девід Гяси ("Інтерстеллар") - на фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Над ідеєю фільму працював французький сценарист Фредерік Петижан, який також приєднався до режисури проекту. За його словами, локацію для зйомок він шукав дуже довго, перш ніж зупинитися на Карпатах та Києві.

"Я провів два роки в пошуках місця для зйомок фільму. Я шукав особливе озеро. Я провів рік в Канаді і якийсь час в Карпатах. За порадою режисера Оліаса Барко ми почали спільне кіновиробництво. Ми вирішили, що цілком зможемо зняти кіно тут, в Україні", - пояснив Фредерік Петижан.

"Чому я вибрав цей фільм? Через атмосферу"

Кілера Жан Рено грає не вперше. Всім добре відомий фільм "Леон" – одна з картин, яка прославила актора на весь світ. Цікаво, що і в українсько-французькому фільмі він зіграє роль "кілера у відставці", який усамітнитися у дерев'яному будиночку біля озера в горах. Але сам актор вважає за краще не порівнювати свої ролі і фільми.

"Різниця між двома "кілерами" – це мій вік, - жартує Жан Рено. - Я ніколи не порівнюю дві ролі, який би фільм не був. Ніколи не бувають однаковими. Чи то драма, любовний або історичний фільм. Головне - це те, щоб глядач вам як акторові вірив. Я не роблю нічого, у що не вірю. Це стосується всіх ролей, які я граю", - поділився Жан Рено.

За його словами, кожна роль – це виклик.

Фото: "Я часто граю персонажів-одинаків в різних фільмах" - Жан Рено (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Не сказав би, що мені подобаються якісь певні ролі. Мені імпонують і різні персонажі. Але головне – це люди, з якими я знімаюся. Я дуже ціную їх. Люди – це те, що набагато важливіше фільму", - підкреслив Жан Рено.

Що змусило його погодитися зіграти роль в українсько-французькому фільмі? За його словами, його підкупила атмосфера, в якій відбуваються події картини.

"Чому я вибрав цей фільм? Через атмосферу. Озеро, дерев'яний будиночок. Знову-таки, самотність. Я часто граю персонажів-одинаків в різних фільмах. Упевнений, ви прекрасно знаєте фільм "Леон". Герой цього фільму – це дуже і дуже самотня людина. Пам'ятаю, як провів у Нью-Йорку сім місяців (персонаж Жана Рено у фільмі "Леон" живе в Маленькій Італії – районі Нью-Йорка – ред.). І ми з Гарі Олдманом навіть не обідали і не вечеряли разом, щоб я міг повністю перейнятися атмосферою самотності для зйомок у фільмі. Ми повечеряли разом тільки під кінець зйомок", - згадує Жан Рено.

За його словами, найбільш складними зйомками в українсько-французькому фільмі "Останній крок" були сцени всередині дерев'яного будиночка.

"Там було досить важко дихати через пил. Оператору було складно вибрати позицію для камери", - сказав актор.

"Я був просто шокований, побувавши в Карпатах"

Жан Рено також поділився, з чим асоціює Україну і чим запам'ятається йому наша країна.

"Я був просто шокований, побувавши в Карпатах. Бо Карпати – дуже і дуже красиві. Так, було холодно, повинен сказати (знімальний процес проходив під час морозів, коли температура повітря іноді досягала -24С – ред.). Але кожен ранок був просто магіє: цей чарівний ліс навпроти нас. І я відчував багато тепла від українців. Я був дуже щасливий. Сподіваюся, у нас з'явиться новий проект, з яким ми приїдемо сюди знову", - сказав знаменитий актор.

Фото: Знаменитий актор Жан Рено приїхав в Київ (РБК-Україна, Віталій Носач)

Втім, подивитися цікаві місця Києва актор поки не встиг.

"Коли я їжджу десь по роботі, то я не турист. На цей рахунок я згадую зйомки у фільмі "Блакитна безодня" (The Big Blue – перший англомовний фільм французького режисера Люка Бессона - ред). У той час проводили багато зйомок на воді. А в цілому у знімальному процесі ми провели дев'ять місяців! І коли мене запитують: "ви ж були в цьому місті, значить бачили такі місця?". Але ні, я не бачив. У мене практично не буває часу на те, щоб ходити по місту з камерою, дивитися собори, музеї. На наступному тижні я буду вільний, тому, сподіваюся, що побачу місто", - прокоментував актор.

Фото: Акторка Сара Лінд ("Вольфкоп"), також бере участь у зйомках українсько-французького фільму (РБК-Україна, Віталій Носач)

А що ж є в райдері актора під час поїздок по світу? Зокрема, і в Україні? Як виявилося, нічого особливого. За словами самого Рено, в періоди зйомок і поїздок по країнах у нього немає якихось складних вимог.

"Нічого такого насправді. Мені потрібен душ, ліжко, телефон. Телефон у мене і так є", - сказав він.

Кар'єра Жана Рено триває: організатори спростували чутки

Організатори прес-конференції також спростували чутки про те, що "Останній крок" - це завершальний фільм в кар'єрі актора.

Жан Рено і надалі буде зніматися в інших фільмах, буде продовжувати кар'єру, підкреслили вони. А інформація про те, що після зйомок у Карпатах він нібито припинить участь у будь-яких інших проектах, виявилася невірною, хоча її вже встигли поширити деякі ЗМІ.

У зв'язку з цим актора не могли не запитати про плани на майбутнє. Чи буде він продовжувати співпрацювати з Україною, у яких ще фільмах буде зніматися?

"Мої плани - це сісти на літак і полетіти брати участь у наступному проекті. Це будуть зйомки в горах між Францією та Іспанією. Такі мої професійні плани на найближче майбутнє", - підкреслив Жан Рено.

Українська сторона знімальної групи фільму "Останній крок" підтвердила, що готується ще один цікавий україно-французький проект. У той же час про його подробиці говорити рано.

Але організатори запевнили: як тільки з'являться новини про новий етап співробітництва України і Франції у сфері кіно, цією інформацією відразу ж поділяться з громадськістю.

"Сподіваюся, у нас з'явиться новий проект, з яким ми приїдемо сюди знову", - підкреслив Жан Рено.

Секрет молодості – любов до роботи і людей

Цього року Жан Рено відзначатиме ювілей – 70 років. При цьому українці помітили, що в такому віці актор виглядає дуже добре. Одна з журналісток зробила акторові комплімент і поцікавилася, чи є у нього "секрет молодості".

"Я просто люблю те, що роблю. Також я люблю людей. Я працюю з деякими колегами вже тридцять років. Люблю разом з ними бувати в нових місцях. Це, напевно, головне", - поділився актор.

Фото: "Я не змушую дітей брати участь у тій же роботі, що і я" - Жан Рено (РБК-Україна, Віталій Носач)

Також Жан Рено зізнався, що дуже любить слухати музику. Він назвав кілька своїх улюблених виконавців.

"У моєму треклисті - всі стилі музики. І джаз, і класика. Я – виходець із 70-х, тому мені близька музика того часу. Наприклад, The Beatles. До речі, часто слухаю Jay-Z. Вважаю, що він талановитий музикант. Хоча я не експерт e музиці. Ношу з собою плеєр скрізь. Можу вмикати в будь-який момент, і відразу у мене у вухах буде віденський бал або Роллінг Стоунз. Часто слухаю Лауру Паузіні, італійську співачку. В Італії вона – як Селін Діон", - розповів актор.

У Жана Рено – шестеро дітей. Але хто з них успадкував пристрасть до кіно? За словами актора, по його стопах не пішов ніхто з дітей.

"Мій син – хороший співак. До речі, мій дядько був оперним співаком. Донька працює в кіно, але як технік. Я не змушую дітей брати участь у тій же роботі, що і я. Це дуже складний бізнес. Дуже складно побудувати кар'єру. Це не "рожевий" (легкий – ред.) бізнес. Тому мої діти професію обирають самі", - поділився Жан Рено.

Раніше Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну.