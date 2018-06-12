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"Двойная красота": Руслана похвасталась роскошной вышиванкой (фото)

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 18:31
Руслана (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)
Руслана (фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Певица поделилась в соцсети новым образом

Знаменитая украинская певица Руслана Лыжичко восхитила поклонников изысканным нарядом. На странице в Facebook артистка опубликовала снимки в роскошной вышиванке от украинского дизайнера. 

"Люблю Вишиванку!" - подписала кадры Руслана.

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)

Поклонники певицы привыкли видеть ее в кожаных брюках и коротких топах, а в этот раз она порадовала более изысканным и женственным образом.  

 

Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)

Под вышиванку Руслана надела свободные брюки и белого цвета ботинки. 

 

Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)

В комментариях поклонники артистки оставили восторженные отзывы о ее наряде. 

"Очень красиво", "Красотка", "Что Руслана красивая, это мы знаем. А тут еще и вышиванка красивая. Двойная красота!" - отметили пользователи сети. 

Скриншот комментариев

Напомним, Руслана рассказала, почему коллеги ездят выступать в Россию.

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Видео: video.rbc.ua

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Теги: Руслана Лыжичко
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