"Двойная красота": Руслана похвасталась роскошной вышиванкой (фото)

Певица поделилась в соцсети новым образом
Знаменитая украинская певица Руслана Лыжичко восхитила поклонников изысканным нарядом. На странице в Facebook артистка опубликовала снимки в роскошной вышиванке от украинского дизайнера.
"Люблю Вишиванку!" - подписала кадры Руслана.
Скриншот поста аккаунта (facebook.com/ruslana.lyzhychko.5)
Поклонники певицы привыкли видеть ее в кожаных брюках и коротких топах, а в этот раз она порадовала более изысканным и женственным образом.
Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)
Под вышиванку Руслана надела свободные брюки и белого цвета ботинки.
Фото: Руслана (Ksyu Oniskevych)
В комментариях поклонники артистки оставили восторженные отзывы о ее наряде.
"Очень красиво", "Красотка", "Что Руслана красивая, это мы знаем. А тут еще и вышиванка красивая. Двойная красота!" - отметили пользователи сети.
Скриншот комментариев
Напомним, Руслана рассказала, почему коллеги ездят выступать в Россию.
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Видео: video.rbc.ua