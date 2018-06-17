Джамала опубликовала трогательное поздравление ко Дню отца (фото)

Певица поздравила с праздником всех родных мужчин

Знаменитая украинская певица Джамала поздравила своих близких мужчин с Днем отца. Фотографии с поздравлениями певица опубликовала на своей странице в Instagram.

На первой фотографии изображен муж Джамалы – Сеит-Бекир Сулейманов. Он держит на руках их общего сына Эмира-Рахмана, который родился 27 марта 2018 года.

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

На второй фотографии – отец певицы, крымский татарин Алим Айярович Джамаладинов, у которого на руках маленький внук. Отец Джамалы был хоровым дирижёром собственного ансамбля, исполнявшего крымскотатарскую народную музыку.

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

"День отца! Мои мужчины !!! Я очень люблю вас! Благослови вас Господь!" - так подписала снимки певица.

Напомним, в эксклюзивном интервью для STYLER, певица рассказала, почему ее родители отказываются покидать аннексированный Крым.

По словам Джамалы, ее отец категорически отказался рассматривать предложения о переезде из Крыма. Хотя еще с начала аннексии украинского полуострова певица говорила своим родным о такой возможности.

Певица объясняет, что ее родителям будет очень сложно покинуть дом.

Поздравляем Джамалу с рождением первенца! (video.rbc.ua)