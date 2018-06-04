"Стыдно им говорить о переезде": Джамала о том, почему ее родители отказываются покидать аннексированный Крым

Певица прокомментировала болезненную тему, признавшись, что в последний раз была в родительском доме в 2013 году

По словам Джамалы, ее отец категорически отказался рассматривать предложения о переезде из Крыма. Хотя еще с начала аннексии украинского полуострова певица говорила своим родным о такой возможности. Об этом Джамала рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Певица объясняет, что ее родителям будет очень сложно покинуть дом.

"Возможно, они бы и хотели переехать, потому что атмосфера там очень сложная. С первого дня, когда там появились "зеленые человечки", я думала, что же мне делать – перевозить или не перевозить родителей. Я была смущена, не знала, как поступить. Но мой отец категорически отказался даже рассматривать переезд... Он так привязан к своему саду! Знаете, он когда приезжал ко мне недавно, то все мои пальмы попересаживал по три раза (улыбается). Он обожает работать на земле, очень любит свой большой сад. У нас там черешни, инжир, гранат, кизил. Отец сам все выращивает. С первого дня, когда вернулся в Крым, начал высаживать деревья. Поэтому когда я поднимаю вопрос переезда, он даже слышать не хочет о том, чтобы оставить свою землю", - делится откровенным Джамала.

Джамала с родителями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При этом певице порой лишний раз неловко предложить своим родителям переезд на подконтрольную Украине территорию.

"С другой стороны, родители уже немолодые. К сожалению, у них уже есть определенные болезни. А от нашего дома 30 мин. надо ехать в ближайшую больницу в Алуште. Поэтому я постоянно переживаю, как они там сами. Они так долго и так трудно возвращались в Крым, что мне даже стыдно им говорить о переезде. Я хорошо их понимаю. Это словно оторвать от себя что-то позарез нужное, очень важное", - рассказывает Джамала.

Мама Джамалы с внуком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Победительница Евровидения 2016 вспоминает неприятную историю, когда ее родители очень страдали от чрезмерной навязчивости российских журналистов.

"Однажды они впустили к себе в дом гостей, не зная, что это журналисты. Они просто попросились снять комнату как пара, сказали, что путешествуют по Крыму. А сами записывали на диктофон то, что говорили мои родители, а потом выдали очень неприятный материал. Нашли моего двоюродного брата в Москве. Бегали за ним по парку, когда он гулял с ребенком. Хотели, чтобы он подтвердил, что он такой же "бандеровец", как и я. И у него начались после этого проблемы с работой. Но я чувствую, что должна говорить только правду. Возможно, я никогда не подбирала слова, а моим родным за это достается. Но если я буду транслировать какую-то нейтральную позицию или буду отмалчиваться, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я изменю себе!" – говорит украинская исполнительница.

Джамала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Джамалы, сама она в последний раз была в Крыму в 2013-ом. С момента аннексии так ни разу и не была дома.

При этом больше всего она скучает по морю.

"Очень скучаю по побережью. Мне очень обидно, что я сейчас не могу поехать туда с ребенком. Все летом стараются уехать ближе к морю, а я должен искать какие-то другие варианты, другие страны, где бы можно было отдохнуть. Это очень огорчает!" – сетует Джамала.

Напомним, Джамала также прокомментировала свое отношение к массовой вакцинации. Певица советует доверять специалистам.

Джамала: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)