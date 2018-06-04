"Соромно їм говорити про переїзд": Джамала про те, чому її батьки відмовляються залишати анексований Крим

Співачка прокоментувала болючу тему, зізнавшись, що в останній раз була в батьківському домі в 2013 році

За словами Джамали, її батько категорично відмовився розглядати пропозиції про переїзд з Криму. Хоча ще з початку анексії українського півострова співачка говорила своїм рідним про таку можливість. Про це Джамала розповіла у ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Співачка пояснює, що її батькам буде дуже важко покинути будинок.

"Можливо, вони б і хотіли переїхати, тому що атмосфера там дуже складна. З першого дня, коли там з'явилися "зелені чоловічки", я думала, що ж мені робити – перевозити чи не перевозити батьків. Я була збентежена, не знала, як вчинити. Але мій батько категорично відмовився навіть розглядати переїзд… Він так прив'язаний до свого саду! Знаєте, він коли приїжджав до мене нещодавно, то усі мої пальми попересаджував по три рази (посміхається). Він обожнює працювати на землі, дуже любить свій великий сад. У нас там черешні, інжир, гранат, кизил. Батько сам все вирощує. З першого дня, коли повернувся до Криму, почав висаджувати дерева. Тож коли я підіймаю питання переїзду, він навіть чути не хоче про те, щоб залишити свою землю", - ділиться Джамала.

Джамала з батьками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При цьому співачці часом зайвий раз ніяково запропонувати своїм батькам переїзд на підконтрольну територію Україні.

"З іншого боку, батьки вже не молоді. На жаль, у них вже є певні хвороби. А від нашого будинку 30 хв. треба їхати до найближчої лікарні в Алушті. Тому я постійно переживаю, як вони там самі. Вони так довго і так важко поверталися в Крим, що мені навіть соромно їм казати про переїзд. Я добре їх розумію. Це немов відірвати від себе щось конче необхідне, дуже важливе", - розповідає Джамала.

Мама Джамали з онуком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Переможниця Євробачення 2016 згадує неприємну історію, коли її батьки дуже страждали від надмірної нав'язливості російських журналістів.

"Якось вони впустили до себе в будинок гостей, не знаючи, що це журналісти. Вони просто попросилися зняти кімнату як пара, сказали, що подорожують Кримом. А самі записували на диктофон те, що казали мої батьки, а потім видали дуже неприємний матеріал. Знайшли мого двоюрідного брата в Москві. Бігали за ним по парку, коли він гуляв з дитиною. Хотіли, щоб він підтвердив, що він так само "бандерівець", як і я. І в нього почалися після цього проблеми з роботою. Але я відчуваю, що маю казати тільки правду. Можливо, я ніколи не підбирала слова, а моїм рідним через це дістається. Але якщо я транслюватиму якусь нейтральну позицію чи буду відмовчуватись, то нічого доброго з цього не вийде. Я зраджу собі!" – говорить українська виконавиця.

Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Джамали, сама вона останнього разу була в Криму в 2013-му. З моменту анексії так жодного разу і не була вдома.

При цьому найбільше вона сумує за морем

"Дуже сумую за узбережжям. Мені дуже прикро, що я зараз не можу поїхати туди з дитиною. Всі ж влітку намагаються поїхати ближче до моря, а я маю шукати якісь інші варіанти, інші країни, де б можна було відпочити. Це дуже засмучує!" – нарікає Джамала.

Нагадаємо, Джамала також прокоментувала своє ставлення до масової вакцинації. Співачка радить довіряти фахівцям.

Джамала: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)