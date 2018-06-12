"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах

Танцовщица рассказала о присутствии мужа на родах

Украинский хореограф и финалистка проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко рассказала подробности о рождении своего сына. Об этом сообщает ТСН.

Знаменитый украинский хореограф Алена Шоптенко, которая 9 июня стала мамой, сообщила, что накануне рождения сына приболела и в роддом ехала с температурой.

По словам Шоптенко, она чувствует себя счастливой в новом статусе, но еще не до конца разобралась в своих чувствах.

"Чувствую себя счастливой. Этот статус совершенно новый для меня и у меня пока еще было не много времени разобраться в своих чувствах, но, чтобы я начала улыбаться ему достаточно просто сопеть", - рассказала Алена Шоптенко.

Кроме того, украинский хореограф сообщила, что за два дня до родов она заболела и в роддом уже ехала с температурой. На данный момент Шоптенко еще борется с последствиями болезни.

"Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но справляться придется. Очень усложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что ночами я пока не сплю не из-за ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит", - поделилась Шоптенко.

Муж Алены, Алексей Иванов, на родах не присутствовал, сославшись на излишнюю впечатлительность и на то, что хочет, чтобы все внимание врачей досталось Алене с новорожденным. Но он находился возле родильного зала и контролировал весь процесс.

"Мой муж сразу наотрез отказался присутствовать на родах, сославшись на впечатлительность и сказав, что не хочет, чтобы врачи занимались им, а не мной. А в результате не отходил ни на минуту, контролируя все и всех и в процессе родов находился в трех метрах. Но за стеной родильного зала", - рассказала Алена.

Сына назвали Алексеем, и как утверждает Шоптенко, муж предложил ей на выбор всего два имени.

"Решение было очень быстрым. Когда мы узнали, что будет мальчик, муж сказал, что есть всего 2 варианта имени, которые ему нравятся. Из двух я выбрала это. Но мне очень нравится, что у меня теперь постоянно будет Алексей Иванов, пока его большая копия занята на своих проектах", - рассказала хореограф.

Кстати, известная украинская танцовщица впервые стала мамой.

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