Экс-супруг Анны Седоковой снова стал отцом

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После развода с певицей он старается держать личную жизнь "под замком"

Бывший муж известной украинской певицы, экс-участницы группы "ВИА Гра" Анны Седоковой бизнесмен Максим Чернявский снова стал отцом. Об этом пишет starhit.ru.

Новая избранница Чернявского, 27-летняя модель Дарья Сидорова родила ему дочку. Журналисты узнали, что молодых людей познакомила Анастасия Решетова, которая была соперницей Сидоровой в конкурсе "Мисс Россия-2014".

После развода с певицей Максим Чернявский старается держать личную жизнь вдали от посторонних глаз. Пока неизвестно даже, как новоиспеченные родители назвали малышку.

Как известно, у Седокой с Чернявским продолжается длительное судебное разбирательство за право опеки над дочерью Моникой.

Экс-супруг, по словам Анны, не давал ей даже видиться с дочерью, а если свидания и случались, то они были короткими и в присутствии постороннего человека.

В свою очередь, семья Чернявского обвиняла Седокову в безответственности.

По словам бабушки Максима Марины Чернявской, певица хотела забрать дочь для съемок "Вокруг света во время декрета", но девочка была записана в школу Лос-Анджелеса, где по законам страны, непосещение школы является наказуемым. Поэтому Максим Чернявский увез Монику домой и получил через суд определение места жительства Моны в Лос-Анджелесе. Началось судебное разбирательство, которое продлилось довольно долго, но теперь бывшие супруги наконец дошли до компромисса.

Недавно стало известно, что Анна Седокова смогла договориться с Максимом Чернявским о совместной опеке над их дочерью Моникой. Об этом заявила экс-свекровь звезды Марина Чернявская.

Недавно мы писали о том, что экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла попасть на поезд из Киева в Москву. Позже она призналась, что никогда не станет домохозяйкой.

Также Styler сообщал о том, что еще одна известная артистка Светлана Лобода поделилась неожиданным решением по поводу своей карьеры.

Что вы не знали об Ане Седоковой