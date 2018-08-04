Эпатажный миллионер Джанлука Вакки взорвал сеть танцем в женском купальнике (видео)

Фото: Джанлука Вакки (instagram.com/gianlucavacchi)

Миллионер заставил снова весь мир говорить о нем

Известный миллионер Джанлука Вакки, который два года назад показал видео своих зажигательных танцев на палубе яхты в компании молодой красотки, вновь заставил всех говорить о нем.

На этот раз он опубликовал видео своего танца, который он исполняет под песню рэпера Дрэйка "In my feelings" в женском купальнике и на шпильках. Соответствующий ролик он выложил на своей странице в Instagram.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 31 Июл 2018 в 7:32 PDT

Видео: танец миллионера Джанлуки Вакки (instagram.com/gianlucavacchi)

"Это настоящий #kikichallenge. Я призываю вас, сделать подобное и посмеяться вместе со мной... Жизнь – это шутка… Улыбайтесь"", - подписал публикацию миллионер.

Кстати, недавно известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свой вариант мирового флешмоба. На опубликованном видео видно, как звезда выходит из едущего автомобиля и начинает танцевать, пытаясь поспеть за авто под песню известного американского рэпера Drake "In my feelings".

Недавно мы писали о том, что священника-миллионера из Украины арестовали за масштабную кибераферу.

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