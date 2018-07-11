В США арестовали священника, который заработал 14 млн долларов

Иллюстративное фото (pixabay.com/Mikali)

Он занимался неправомочной кражей пресс-релизов для заработка на бирже

9 июля в США бруклинский Федеральный суд задержал украинца-священника Виталия Корчевского, которого обвинили в участии в международной киберафере. Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в издании, в штатах разоблачили хакерскую группировку, которая состояла в основном из украинцев. Хакеры похитили 150 000 пресс-релизов из таких больших организаций, как PR Newswire Association LLC, Marketwired LP и Business Wire на протяжении 2010 – 2015 годов.

Фото: Виталий Корчевский (facebook.com/prayforVK)

Раньше Виталий был профессиональным трейдером и заключал многомиллионные договора на бирже. Все это священник совершал благодаря информации из пресс-релизов, которые он получал еще до публикации. Релизы выкрадывали украинские хакеры для Виталия.

Он накопил недвижимость в Пенсильвании и Грузии стоимостью около 5 млн долларов и имел такую же сумму в банковских и брокерских счетах, которые правительство заморозило в день его ареста.

Виталий раньше был вице-президентом Morgan Stanley – крупного американського банковского холдинга. После этого Корчевский переехал в Америку и стал священником Словянской евагнельской баптистской церкви недалеко от Филадельфии. В 2015 году его арестовали в своем доме, но впоследствии выпустили под залог в 100 000 долларов. Кроме того, под суд попал Владислав Халупский - трейдер, который жил в Бруклине и на Украине и якобы заработал миллионы долларов.

Напомним, турагентство обмануло более 20 семей на крупную сумму. Клиенты полностью оплатили туры, однако никуда не уехали. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет несколько сотен тысяч гривен.

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