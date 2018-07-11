У США заарештували священика, який заробив 14 млн доларів

Ілюстративне фото (pixabay.com/Mikali)

Він займався неправомочною крадіжкою прес-релізів для заробітку на біржі

9 липня в США бруклінський Федеральний суд затримав українця-священика Віталія Корчевського, якого звинуватили в участі в міжнародній кіберафері. Про це повідомляє Bloomberg.

Як йдеться у виданні, в штатах викрили хакерську групу, яка складалася в основному з українців. Хакери викрали 150 000 прес-релізів з таких великих організацій, як PR Newswire Association LLC, Marketwired LP і Business Wire протягом 2010 – 2015 років.

Фото: Віталій Корчевський (facebook.com/prayforVK)

Раніше Віталій був професійним трейдером і укладав багатомільйонні договори на біржі. Все це священик здійснював завдяки інформації з прес-релізів, які він отримував ще до публікації. Релізи викрадали українські хакери для Віталія.

Він накопичив нерухомість в Пенсільванії і Грузії вартістю близько 5 млн доларів і мав таку ж суму в банківських і брокерських рахунках, які уряд заморозив в день його арешту.

Віталій раніше був віце-президентом Morgan Stanley – великого американського банківського холдингу. Після цього Корчевський переїхав до Америки і став священиком Слов'янської євангельскої баптистської церкви недалеко від Філадельфії. У 2015 році його заарештували в своєму будинку, але згодом випустили під заставу в 100 000 доларів. Крім того, під суд потрапив Владислав Халупський - трейдер, який жив у Брукліні і на Україні і нібито заробив мільйони доларів.

Нагадаємо, турагентство ошукало понад 20 сімей на велику суму. Клієнти повністю оплатили тури, проте нікуди не поїхали. Сума збитку, за даними поліції, становить кілька сотень тисяч гривень.

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