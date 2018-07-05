Отпуск отменяется: турагентство обмануло более 20 семей на крупную сумму (видео)

Компания "провернула" масштабную аферу

В Ровно более 20 семей пострадали от мошенничества турагентства "Флория". Клиенты полностью оплатили туры, однако никуда не уехали. Сумма ущерба, по данным полиции, составляет несколько сотен тысяч гривен. Об этом сообщает "Сегодня".

Одна из пострадавших в результате аферы – Татьяна. Она оплатила сразу три тура - за отдых трех семей: родителей, своей семьи и сестры. Отпуск, который так и не состоялся, обошелся Татьяне в семь тысяч долларов. Отмечается, что у женщины есть все чеки об оплате.

Позднее стало известно, что пострадавших множество. Они написали заявления о мошенничестве в полицию. Турфирма брала деньги за поездку, а потом начинались проблемы: у кого-то по прилету был не оплачен отель, другие вообще не получили билетов на самолет.

Отмечается, что офис, где турфирма "Флория" продавала туры, закрыт. А администратор торгового центра сообщила, что компания давно съехала. Телефон руководителя компании отключен.

Представители всеукраинского оператора, у которого туры бронировала ривненский агент, уверяют, что и сами стали жертвами мошенников. Фирме пришлось оплачивать проживание и дорогу двадцать одному туристу.

Юристы рекомендуют украинцам при покупке туров обращать внимания на пункт, кто на себя берет риски. А тем, кто все-таки "попался на удочку" аферистов советуют идти в суд.

Видео: Турагентство обмануло более 20 семей (YouTube/Сегодня)

В полиции дела обманутых туристов хотят объединить в одно. Турагенту, который подозревается в мошенничестве, обвинение пока не предъявили.

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