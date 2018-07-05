Відпустка скасовується: турагентство ошукало понад 20 сімей на велику суму (відео)

Компанія "провернула" масштабну аферу

В Рівному понад 20 сімей постраждали від шахрайства турагентства "Флорія". Клієнти повністю оплатили тури, проте нікуди не поїхали. Сума збитку, за даними поліції, становить кілька сотень тисяч гривень. Про це повідомляє "Сьогодні".

Одна з постраждалих в результаті афери – Тетяна. Вона сплатила відразу три тури - відпочинок за трьох родин: батьків, своєї родини і сестри. Відпустка, яка так і не відбулася, обійшлася Тетяні у сім тисяч доларів. Зазначається, що у жінки є всі чеки про оплату.

Пізніше стало відомо, що постраждалих багато. Вони написали заяви про шахрайство в поліцію. Турфірма брала гроші за поїздку, а потім починалися проблеми: у когось по прильоту був не оплачений готель, інші взагалі не отримали квитків на літак.

Зазначається, що офіс, де турфірма "Флорія" продавала тури, закритий. А адміністратор торгового центру повідомила, що компанія давно з'їхала. Телефон керівника компанії відключений.

Представники всеукраїнського оператора, у якого бронювала тури рівненський агент, запевняють, що самі стали жертвами шахраїв. Фірмі довелося оплачувати проживання і дорогу двадцять одному туристу.

Юристи рекомендують українцям при купівлі турів звертати уваги на пункт, хто на себе бере ризики. А тим, хто все ж "попався на гачок" аферистів радять йти в суд.

Відео: Турагентство ошукала понад 20 сімей (YouTube/Сьогодні)

В поліції справи обдурених туристів хочуть об'єднати в одну. Турагенту, який підозрюється в шахрайстві, звинувачення поки не пред'явили.

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