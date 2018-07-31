"Это было очень необычное ощущение": Макс Барских рассказал рецепт хороших поцелуев

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Певец поделился некоторыми деталями своей интимной жизни

Известный украинский артист Макс Барских, чей клип недавно спровоцировал большой интерес к будущей комедии "Секс и ничего личного", а также вызвал бурю эмоций у своих поклонников, рассказал о первом поцелуе. Этим он поделился во время праздничного шоу "З Днем народження, Україно!", как сообщает издание "Сегодня".

Так, артист рассказал, что впервые он поцеловался в 14 лет. "Это был французский поцелуй, это было очень необычное ощущение – чувствовать у себя во рту язык другого человека… Но мне понравился этот поцелуй и запомнился на всю жизнь", - признался певец.

Также за кулисами шоу он поделился секретом поцелуя: "Самые приятные и действительно значимые поцелуи получаются, когда ты любишь человека. Так что целоваться нужно с любимыми!".

Фото: Макс Барских (instagram.com/alanbadoev)

Макс Барских рассказал и о том, что иногда у него случаются курортные романы, но они ничем не заканчиваются, поскольку отношения на расстоянии поддерживать сложно. "Сейчас я активно работаю и практически нигде не задерживаюсь дольше, чем пару дней – с таким режимом ни о какой личной жизни не может быть речи", - добавил он.

Отметим, что шоу, в котором, помимо Макса Барских, выступило множество других знаменитостей, будет показано 24 августа на телеканала "Украина". Одним из хедлайнеров вечера стал Олег Винник. Артист исполнил 6 песен, открыл шоу авторской композицией "Перлина Україна", затем порадовал зрителей исполнением гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій".

Кстати, популярная украинская исполнительница Настя Каменских – NK – рассказала, что для нее означает быть патриотом.

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