"Это точно танцы?": опальная Лобода спела песню MONATIK на фестивале "Жара" (видео)

Поклонники подозревают, что Лобода употребляет наркотические препараты
Экс-участница "ВИА Гра" Светлана Лобода, которая часто ездит с концертами в Россию, недавно посетила Международный фестиваль музыки в Баку, Азербайджан. За кулисами во время выступления украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) она напевала "Давай займемся танцами" и снимала свой "кавер" на камеру. Видео она опубликовала в Instagram.
"Давай займемся танцами", – лаконично подписала свой "кавер" Лобода.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial
Видео: (instagram.com/lobodaofficial)
Большинство фанатов позитивно восприняли танцевальное исполнение отрывка песни.
"Наверное я тоже так выгляжу когда пытаюсь петь во время уборки", "Кто-то пристроился", "Круто, кайф", "Перебор", "Просто красотка", "Ты супер", "Блин, она поет ужасно", "Страшновата", "Очень интересно видео смотрится без звука))))", "Я танцую только под твою музыку", "Это точно танцы?" — пишут пользователи сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial
Многие другие заподозрили украинскую артистку в том, что она употребляет запрещенные вещества.
"Ореха на всех хватило?", " Накурилась", " Под коксом стопудово!", "Погнала))))) прет ее!!!", "Сильные наркотики…", — уверены пользователи сети.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial
Напомним, что опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ. До этого она удивила фанов неоднозначным поступком на видео.
Также Styler сообщал о том, что еще одна известная артистка Светлана Лобода поделилась неожиданным решением по поводу своей карьеры.
Видео: (video.rbc.ua)