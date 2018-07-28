"Это точно танцы?": опальная Лобода спела песню MONATIK на фестивале "Жара" (видео)

Фото: Светлана Лобода (facebook.com loboda.official)

Поклонники подозревают, что Лобода употребляет наркотические препараты

Экс-участница "ВИА Гра" Светлана Лобода, которая часто ездит с концертами в Россию, недавно посетила Международный фестиваль музыки в Баку, Азербайджан. За кулисами во время выступления украинского исполнителя MONATIK (Дмитрий Монатик) она напевала "Давай займемся танцами" и снимала свой "кавер" на камеру. Видео она опубликовала в Instagram.

"Давай займемся танцами", – лаконично подписала свой "кавер" Лобода.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 26 Лип 2018 р. о 3:14 PDT

Видео: (instagram.com/lobodaofficial)

Большинство фанатов позитивно восприняли танцевальное исполнение отрывка песни.

"Наверное я тоже так выгляжу когда пытаюсь петь во время уборки", "Кто-то пристроился", "Круто, кайф", "Перебор", "Просто красотка", "Ты супер", "Блин, она поет ужасно", "Страшновата", "Очень интересно видео смотрится без звука))))", "Я танцую только под твою музыку", "Это точно танцы?" — пишут пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Многие другие заподозрили украинскую артистку в том, что она употребляет запрещенные вещества.

"Ореха на всех хватило?", " Накурилась", " Под коксом стопудово!", "Погнала))))) прет ее!!!", "Сильные наркотики…", — уверены пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что опальная Лобода похвасталась очередной наградой от Муз-ТВ. До этого она удивила фанов неоднозначным поступком на видео.

Также Styler сообщал о том, что еще одна известная артистка Светлана Лобода поделилась неожиданным решением по поводу своей карьеры.

Видео: (video.rbc.ua)