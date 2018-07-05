"Это так трогательно!" Светлана Лобода поделилась подробностями родов

Украинская певица рассказала, как проходили роды

Популярная украинская певица Светлана Лобода рассказала изданию "Комсомольская правда" о том, как проходили роды, кто на них присутствовал и как она совмещает материнство и работу.

Звезда стала мамой во второй раз в конце весны. Роды проходили в клинике Cedars-Senai, где рожали Мадонна, Ким Кардашьян и Бритни Спирс. За весь спектр услуг певица заплатила 50 тысяч долларов (около 1,3 млн гривен).

Артистка рассказала о том, что при родах присутствовали только медицинские специалисты. . "Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась подробностями Светлана.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На вопрос о том, как она собирается совмещать кормление материнским молоком, которого придерживается артистка, и постоянные гастроли, Светлана ответила: "Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой".

Также певица рассказала, что ее старшая дочь Ева без ума от сестры. "Она ее ждала, мне кажется, больше всех. Каждый день разговаривала с животиком. Сейчас она каждый день говорит: «Спасибо, мама, что родила мне сестренку» - это так трогательно!" – сказала знаменитость.

Напомним, Седокова страдает от нападок бабушки экс-супруга.

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