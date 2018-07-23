Финалистка шоу Холостяк 8 претендует на звание "Мисс Украина 2018"

Скриншот фото (instagram.com/galinaprystash)

Девушка назвала свое решение спонтанным

Финалистка шоу Холостяк 8 Галина Присташ решила побороться за корону "Мисс Украина 2018". Об этом пишет сайт WWWomen.

После окончания проекта Холостяк 8, львовянка Галина Присташ, которая дошла до финала, но уступила победу другой девушке, начала активно искать себе новое занятие.

Галина анонсировала начало дизайнерской карьеры, потом хвасталась пикантными снимками из отпуска, а теперь девушка сообщила, что готова побороться за корону самой красивой женщины Украины.

"Такой неожиданный…Такой спонтанный, но такой желанный шаг – посоревноваться за участие в конкурсе красоты, в конкурсе за будущее, где моей первой ступенькой может стать событие, которое случится уже так скоро", - подтвердила свое намерение Галина Присташ.

Скриншот фото (instagram.com/galinaprystash)

"Спонтанность – это лучшее, что со мной случается! Имею шанс побороться за участие в одном из самых престижных, международных конкурсах красоты Мисс Вселенная! Для меня участие в этом конкурсе – это возможность показать всю гармонию красоты и задеть за живое свою давнюю мечту", - так объяснила девушка свое участие в конкурсе.

Напомним, Галина дошла до финала шоу Холостяк 8, но Рожден Ануси выбрал другую девушку – Иванну. Как объяснил сам главный герой, Галина для него слишком эмоциональна.

А Галина по окончании проекта развенчала главные мифы о съемках.