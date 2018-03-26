Глава Американской киноакадемии прокомментировал обвинения в харассменте

Джон Бэйли считает обвинения в сексуальных домогательствах "ложными"

Президента Американской академия кинематографических искусств и наук, которая присуждает премию "Оскар", обвинили в сексуальных домогательствах. Джон Бейли находится под арестом, поскольку сразу три женщины сообщили о харассменте с его стороны. 75-летний кинематографист ответил на обвинения и утверждает, что это просто провокация. Об этом сообщает Variety.

В открытом письме 75-летний Бейли написал, что специально раньше не комментировал эту ситуацию, чтоб не мешать процессу урегулирования внутри самой академии. "Сообщения в СМИ о многочисленных жалобах, направленных в академию, являются ложью, цель которой очернить мою 50-летнюю карьеру", - обратился он.

Глава академии подчеркнул, что не сомневается в том, что суд докажет его невиновность. "Поскольку я знаю, в чем состоят факты, полагаю, они придут к заключению, что нет никаких оснований для принятия мер в отношении меня", - заявил директор.

При этом Бейли не отрицает, что в кинематографической индустрии есть люди, которые неуважительно относят к женщинам, но, по его словам, он не является одним из них.

Напомним, что Савченко обвинила начальника штаба в сексуальных домогательствах.