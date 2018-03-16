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Президента Американской киноакадемии, вручающей "Оскар", обвинили в домогательствах

STYLERКино        16.03.2018 - 22:34
Джон Бейли (скриншот youtube.com/DP/30: The Oral History Of Hollywood)
Джон Бейли (скриншот youtube.com/DP/30: The Oral History Of Hollywood)

Он заянл этот пост в августе 2017 года

Президента Американской академия кинематографических искусств и наук, присуждающей премию "Оскар", обвинили в домогательствах. Об этом сообщает IndieWire.

Джон Бейли находится под следствием за сексуальные домогательства, о которых поступило сразу три сообщения. Подробностей о характере претензий пока не разглашают.

Сообщается, что об обвинениях стало известно в разгар движений #MeToo и Time's Up, которые были созданы после обвинений в домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна. Кстати, после этого его исключили из Американской киноакадемии.

В связи со скандалом Джон Бейли может подать в отставку. Тогда его место временно займет вице-президент Лоис Беруэлл, пока в июле не будут проведены следующие выборы главы киноакадемии.

Оператора Джона Бейли выбрали президентом Американской киноакадемии в августе 2017 года. До него эту должность занимала Шерил Бун Айзекс.

Бэйли известен работой над такими фильмами, как "Американский жиголо", "Мисима: Жизнь в четырех главах", "День сурка", "Лучше не бывает". Он четырнадцать лет входит в Совет правления Американской киноакадемии и представляет операторский департамент.  В 2014 году Бэйли получил почетную награду за карьерные достижения Американского общества операторов.

Ранее в Голливуде установили памятник "сексуальным домогательствам".

Авторами памятника стали уличные художники из Лос-Анджелеса Джошуа Монро и Plastic Jesus. Художники использовали образ Вайштейна как символ конца эпохи, где сексуальные домогательства в Голливуде считались нормой.

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Теги: Оскар, домогательства
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