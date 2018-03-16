Президента Американської кіноакадемії, яка вручає "Оскар", звинуватили в домаганнях

Він заянл цей пост в серпні 2017 року

Президента Американської академія кінематографічних мистецтв і наук, що присуджує премію "Оскар", звинуватили в домаганнях. Про це повідомляє IndieWire.

Джон Бейлі знаходиться під слідством за сексуальні домагання, про які надійшло відразу три повідомлення. Подробиць про характер претензій поки не розголошують.

Повідомляється, що про звинувачення стало відомо в розпал рухів #MeToo і Time's Up, які були створені після звинувачень в домаганнях відомого продюсера Харві Вайнштейна. До речі, після того його виключили з Американської кіноакадемії.

У зв'язку зі скандалом Джон Бейлі може подати у відставку. Тоді його місце тимчасово займе віце-президент Лоїс Беруелл, поки в липні не будуть проведені наступні вибори глави кіноакадемії.

Оператора Джона Бейлі вибрали президентом Американської кіноакадемії в серпні 2017 року. До нього цю посаду обіймала Шеріл Бун Айзекс.

Бейлі відомий роботою над такими фільмами, як "Американський жиголо", "Місіма: Життя в чотирьох главах", "День бабака", "Краще не буває". Він чотирнадцять років входить до Ради правління Американської кіноакадемії і являє операторський департамент. У 2014 році Бейлі отримав почесну нагороду за кар'єрні досягнення Американського товариства операторів.

Раніше в Голлівуді встановили пам'ятник "сексуальним домаганням".

Авторами пам'ятника стали вуличні художники з Лос-Анджелеса Джошуа Монро і Plastic Jesus. Художники використовували образ Вайштейна як символ кінця епохи, де сексуальні домагання в Голлівуді вважалися нормою.