Глубоко смешной backstage: Надя Дорофеева показала, как снимали совместный клип с MONATIK

Скриншот кадра из клипа (youtube.com/Время и Стекло)

Съемки клипа проходили на Лазурном побережье во Франции

Популярная украинская певица и участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева с некоторых пор пробует себя в новом амплуа – "влогера,…блогера". Свой канал она ведет на YouTube. Недавно певица опубликовала новый выпуск своего влога, в котором показала, как проходил процесс съемок клипа на песню, записанную совместно с MONATIK, "Глубоко". Посмотреть кадры с бэкстейджа можно на ютуб-аккаунте Дорофеевой "DoDoVLOG".

Скриншот клипа (youtube.com/Время и Стекло)

В 11-минутном видеоролике Надежда познакомила поклонников со студией Димы Монатика. Именно в ней и проводили запись песни. Еще в видео показаны элементы веселой хореографической подготовки для съемок клипа. Кроме того, певица "приправила" монтаж бэкстейджа забавными кадрами из Ниццы. Съемки клипа проходили во Франции на Лазурном побережье.

Скриншот кадра клипа (youtube.com/Время и Стекло)

Видео: Кадры бэкстейджа съемок клипа на песню "Глубоко" (youtube.com/DoDoVLOG)

Напомним, что идея создания совместного творческого дуэта артистов возникла более полугода назад на съемках телепроекта "Танцы со звездами", где Дима был задействован в качестве члена жюри, а Надя выступала, как одна из самых ярких участниц шоу.

Видео: Кадры бэкстейджа съемок клипа на песню "Глубоко" (youtube.com/Время и Стекло)

Кстати, недавно Надя Дорофеева поделилась трогательными воспоминаниями, как она ходила на шопинг с мамой.

Напомним, что Дима Монатик нежно поздравил супругу с днем рождения и признался ей в любви

Видео: (video.rbc.ua)