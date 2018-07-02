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Голливудская звезда из Украины показала подросших детей (фото)

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 13:56
Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)
Фото: Милла Йовович (instagram.com/millajovovich)

Актриса поделилась трогательными фото

Известная голливудская актриса – уроженка Киева Милла Йовович показала своих подросших дочерей. Соответствующие фото с детьми звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На одном из снимков 42-летняя актриса показала младшу дочь - трехлетнюю Дэшиэл Эдан, рожденную в апреле 2015 года.

На другом фото звезда запечатлена со старшей дочкой – десятилетней Эвой Габо Андерсон, рожденной в ноябре 2007 года.

 

Фото: Милла Йовович с детьми (instagram.com/millajovovich)

Отцом девочек является режиссер Пол Андерсон, за которого Йовович в 2009 году вышла замуж после семи лет отношений.

Скриншот поста (instagram.com/millajovovich)

Ранее голливудская звезда из Украины похвасталась фигурой в купальнике. На снимках 38-летняя актриса позирует в открытом черно-белом бикини.

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Теги: актриса, Мила Йовович
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