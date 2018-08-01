Голубоглазый блондин: в сети показали маленького Винника (фото)

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Снимок опубликовали по случаю дня рождения звезды

В сети показали, как выглядел популярный украинский певец Олег Винник в детстве. Соответствующее фото опубликовали поклонники по случаю дня рождения звезды на странице в социальной сети Facebook.

"С праздником! Ярких, долгих творческих лет! Неиссякаемой энергии, благополучия, счастливых мгновений и новых суперхитов!" - пожелали 45-летнему кумиру фанаты.

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

На черно-белоый фотографии маленький Олег Винник позирует в белой рубашке, безрукавке с вышивкой и брюках. При этом взгляд у голубоглазого блондина очень грустный.

Скриншот поста (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Кстати, стало известно о слабостях Винника, которые он скрывает.

"Господин Винник хочет жить красиво. Для этого он подает ту картинку, которая нравится населению. А наши люди любят здоровых, красивых, одиноких – вот он и дает такую картинку. В свое величие и исключительность легко поверить. Хочется верить, что этому человеку удастся выдержать славу, покрытую медными трубами и золотом", - отметил психолог Егор Тополов.

Напомним, что Styler собрал для вас топ-5 суперхитов Олега Винника - звездного артиста, пленившего своими песнями тысячи украинок.

Также совсем недавно Винник откровенно рассказал, как относится к своему возрасту.

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