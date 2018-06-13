"Городской цветок": Джамала показала, как отдыхает в Киеве

Певица поразила стильными нарядами

Популярная украинская певица Джамала показала, как можно отдохнуть в столице. Необычные фотографии звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинская певица Джамала прогулялась по Киеву и сделала несколько фотографий в необычных местах. На снимках артистка была одета в яркое полосатое платье и красные босоножки на высоком каблуке.

"Пока нет пляжа и моря. Пока нет фото в парке и цветов. Все-таки в Киеве лето", - так подписала фотосессию артистка.

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Еще несколько фотографий с фотосессии в воскресенье, Джамала подписала лаконичной фразой "Сбежавшее воскресенье".

На этих снимках украинская звезда облачена в стильный комбинезон оливкового цвета, на голове у нее бейсболка, а на ногах – черные босоножки на широком каблуке.

Скриншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы сравнили Джамалу с "городским цветком".

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Кстати, недавно Джамала эмоционально высказалась о незаконном захвате украинских территорий.

Украинская певица крымскотатарского происхождения сетует на поверхностное освещение со стороны телевиденья важных моментов истории Украины, что приводит к негативным последствиям уже в современное время. Джамала уверена, что подобные темы, как, например, трагедия Бабьего Яра, Голодомор, депортация крымских татар, должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Как и почему проводилась депортация крымских татар из Крыма (video.rbc.ua)