"Пытаются так же нагло отобрать Донбасс": Джамала эмоционально высказалась о незаконном захвате украинских территорий

"Кем бы ты ни был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец", - Джамала

Украинская певица крымскотатарского происхождения сетует на поверхностное освещение со стороны телевиденья важных моментов истории Украины, что приводит к негативным последствиям уже в современное время. Джамала уверена, что подобные темы, как, например, трагедия Бабьего Яра, Голодомор, депортация крымских татар, должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль. Об этом певица рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

"Жаль, когда включаешь телевизор, а там – ничего о наших героях. Жаль, что есть даты, о которых просто забывают – Бабий Яр, Голодомор, Депортация крымских татар и т.д. В новостях об этом говорят ну очень поверхностно, нет никакого образования с экрана. Даже в век интернета, когда ты сам можешь найти необходимую информацию, все равно остается очень много людей, которые смотрят телевидение", - говорит Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певице особенно сложно вспоминать о днях депортации крымских татар советским режимом в 1944 году. Эта печальная история также затронула и семью Сусанны Джамаладиновой (настоящее имя Джамалы).

"Затронула" – это в моем случае очень мягкое слово. По нашей семье советская власть прошлась катком. Именно об этих событиях песня "1944". Все мои родные были депортированы. Маленький ребенок моей прабабушки умер в вагоне. Потом уже в Средней Азии, куда их насильно доставили, они много лет страдали от голода, болезней, ужасного отношения со стороны местного населения. Понимаете, почему мне больно, когда эти темы подают в СМИ поверхностно?" – вспоминает украинская исполнительница.

Джамала пытается объяснить, что недостаточное внимание со стороны украинских СМИ к таким темам приводит к безразличию большинства украинцев к подобным трагедиям в будущем.

"Такие темы должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль! А не просто когда-то там, в советские времена, приехали, депортировали, убили... Нет, это касается каждого: меня и тебя! Вот мы себе думали, что живем в современном обществе, когда, вроде как, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс", - объясняет певица.

Джамала (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Также певица акцентирует внимание, что все украинцы, независимо от происхождения, должны с уважением и вниманием относиться к истории и проблемам разных национальностей, проживающих на территории Украины.

"Меня даже немного обижает, когда вспоминают о депортации крымских татар и подают это так, будто это произошло не с нашим народом, а с кем-то, кто не имеет к Украине отношения... Когда вспоминают о Голодоморе, то я воспринимаю это как СВОЕ горе. Я не отделяю историю украинцев и крымских татар, мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – МОИМ. Кем бы ты ни был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации. И ты работаешь для того, чтобы сделать свою страну лучше. Меня оскорбляет подход, что есть "какие-то крымские татары, они живут в Крыму, и меня их проблемы не касаются, а есть украинцы, и их трагедии – мои трагедии", - подытожила певица.

Напомним, ранее Джамала рассказала, почему ее родители отказываются покидать аннексированный Крым. Более того, певица вспомнила, что ее родственники в Крыму и России все еще время от времени страдают от чрезмерного внимания российских СМИ.

Джамала: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)