"Намагаються так само нагло відібрати Донбас": Джамала емоційно висловилася про незаконне захоплення українських територій

"Ким би ти не був за національністю, якщо ти живеш в Україні, ти – українець", - Джамала

Українська співачка кримськотатарського походження нарікає на поверхове висвітлення з боку телебачення важливих моментів історії України, що призводить до негативних наслідків вже в сучасний час. Джамала впевнена, що подібні теми, як, наприклад, трагедія Бабиного Яру, Голодомор, депортація кримських татар, повинні подаватися так, щоб кожен відчував – це і його біль. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

"Шкода, коли вмикаєш телевізор, а там – нічого про наших героїв. Шкода, що є дати, про які просто забувають – Бабин Яр, Голодомор, Депортація кримських татар і т.д. В новинах про це говорять ну дуже поверхнево, немає ніякої освіти з екрану. Навіть у вік інтернету, коли ти сам можеш знайти необхідну інформацію, все одно залишається дуже багато людей, які дивляться телебачення", - каже Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачці особливо складно згадувати про дні депортації кримських татар радянським режимом у 1944 році. Ця сумна історія також зачепила і сім'ю Сусанни Джамаладінової (справжнє ім'я Джамали).

""Зачепило" – це в моєму випадку дуже м’яке слово. По нашій родині радянська влада пройшлась катком. Саме про ці події пісня "1944". Всі мої рідні були депортовані. Маленька дитина моєї прабабусі померла в вагоні. Потім вже у Середній Азії, куди їх насильно доправили, вони багато років страждали від голоду, хвороб, жахливого ставлення з боку місцевого населення. Розумієте, чому мені болить, коли ці теми подають в ЗМІ поверхнево?" – згадує українська виконавиця.

Джамала намагається пояснити, що недостатня увага з боку українських ЗМІ до таких тем призводить до байдужості більшості українців до подібних трагедій у майбутньому.

"Такі теми мають подаватися так, щоб кожен відчував – це і його біль також! А не просто колись там, у радянські часи, приїхали, депортували, вбили… Ні, це стосується кожного: мене і тебе! От ми собі думали, що живемо у сучасні часи, коли, начебто, все прозоро в цьому світі і вже не можна щось зробити тишком-нишком. А бачите, як вийшло. Просто у нас на очах відібрали Крим! У нас на очах намагаються так само нагло відібрати Донбас", - пояснює співачка.

Джамала (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)

Також співачка акцентує увагу, що всі українці, незалежно від походження, повинні з повагою і увагою ставитися до історії та проблем різних національностей, які проживають на території України.

"Мене навіть трохи ображає, коли згадують про депортацію кримських татар і подають це так, нібито це відбулось не з нашим народом, а з кимось, хто не має до України відношення… Коли згадують про Голодомор, то я сприймаю це як СВОЄ горе. Я не відокремлюю історію українців та кримських татар, ми всі постраждали від Російської Імперії та Радянського Союзу. Для мене все це відбувалося в одній країні, з одним народом – МОЇМ. Ким би ти не був за національністю, якщо ти живеш в Україні, ти – українець. В сенсі політичної нації. І ти працюєш для того, щоб зробити свою країну кращою. Мене ображає підхід, що є "якісь кримські татари, вони живуть в Криму, і мене їх проблеми не стосуються, а є українці, і іх трагедії – мої трагедії", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Джамала розповіла, чому її батьки відмовляються залишати аннексированный Крим. Більше того, співачка згадала, що її родичі в Криму та Росії все ще час від часу страждають від надмірної уваги російських ЗМІ.

Джамала: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)