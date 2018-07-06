Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Горжусь страной, где рождаются такие таланты!" Украинцы оценили новый альбом одесской группы

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 01:28
JULINOZA (фото: facebook.com/JulinozaMusic)
JULINOZA (фото: facebook.com/JulinozaMusic)

Юлия Запорожец и ее команда порадовали фанатов новым релизом

Одесская группа JULINOZA, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2018, сделала подарок поклонникам в честь дня рождения своей харизматической вокалистки Юлии Запорожец. Так, 4 июля коллектив презентовал новый альбом "I AM RIFF".

По словам музыкантов, название пластинки должно вызывать ассоциации с морским рифом, а также отсылает к фундаменту композиций этой пластинки.

Изюминкой нового альбома JULINOZA является электронное звучание и насыщенная музыкальная колористика (пение птиц, китов, имитация гудков кораблей и тому подобное).

"В тематике песен затронуты вечные темы поиска себя и своего пути, размышления на темы бытия и небытия, где фантасмагорические силы природы раскрывают тайны нашей вселенной", - говорят музыканты о своем творении.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Украинские меломаны уже оценили новое творение JULINOZA.

"Это один из самых колоритных альбомов самой колоритной украинской певицы! Горжусь нашей страной, где рождаются такие таланты!" - добавил один из юзеров.

"Очень круто! Так держать, Юля!" - написал другой пользователь.

На сегодняшний день JULINOZA является участником и лауреатом многих международных фестивалей современной музыки, а неординарные композиции коллектива можно услышать не только на радиостанциях нашей страны, но и за рубежом.

Ранее Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июня от украинских исполнителей.

Видео: РБК-Украина

Услышать украинское: топ лучших песен и клипов июня Украинская певица поразила сеть новым синглом о любви
Теги: украинская музыка
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь