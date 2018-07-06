"Горжусь страной, где рождаются такие таланты!" Украинцы оценили новый альбом одесской группы

Юлия Запорожец и ее команда порадовали фанатов новым релизом

Одесская группа JULINOZA, которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2018, сделала подарок поклонникам в честь дня рождения своей харизматической вокалистки Юлии Запорожец. Так, 4 июля коллектив презентовал новый альбом "I AM RIFF".

По словам музыкантов, название пластинки должно вызывать ассоциации с морским рифом, а также отсылает к фундаменту композиций этой пластинки.

Изюминкой нового альбома JULINOZA является электронное звучание и насыщенная музыкальная колористика (пение птиц, китов, имитация гудков кораблей и тому подобное).

"В тематике песен затронуты вечные темы поиска себя и своего пути, размышления на темы бытия и небытия, где фантасмагорические силы природы раскрывают тайны нашей вселенной", - говорят музыканты о своем творении.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Украинские меломаны уже оценили новое творение JULINOZA.

"Это один из самых колоритных альбомов самой колоритной украинской певицы! Горжусь нашей страной, где рождаются такие таланты!" - добавил один из юзеров.

"Очень круто! Так держать, Юля!" - написал другой пользователь.

На сегодняшний день JULINOZA является участником и лауреатом многих международных фестивалей современной музыки, а неординарные композиции коллектива можно услышать не только на радиостанциях нашей страны, но и за рубежом.

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Видео: РБК-Украина