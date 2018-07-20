В Харькове открыли необычный памятник известной советской актрисе (фото)

На монументе представлены 15 персонажей из фильмов
В Харькове открыли памятник известной советской актрисе и певице, бывшей супруге скандального российского артиста Иосифа Кобзона, Людмиле Гурченко. Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".
Монумент расположен в сквере на улице Тринклера, 6. Открытие состоялось 19 июля.
Монумент выполнен в виде композиции с 15 персонажами из фильмов с участием Гурченко, над которыми возвышается скульптура самой актрисы.
Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)
На открытие памятника приехал муж актрисы - режиссер Сергей Сенин.
Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)
Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)
Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. Актриса известна благодаря таким советским фильмам, как "Девушка с гитарой", "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби" и другим. Звезда ушла из жизни в Москве в 2011 году в возрасте 75 лет.
Стоит отметить, что Кобзон и Гурченко пробыли в браке недолго - с 1967-го по 1970-й год.
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