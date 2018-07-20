В Харькове открыли необычный памятник известной советской актрисе (фото)

Кадр из фильма "Любовь и голуби" (YouTube/Киноконцерн "Мосфильм")

На монументе представлены 15 персонажей из фильмов

В Харькове открыли памятник известной советской актрисе и певице, бывшей супруге скандального российского артиста Иосифа Кобзона, Людмиле Гурченко. Об этом сообщает местное издание "Городской дозор".

Монумент расположен в сквере на улице Тринклера, 6. Открытие состоялось 19 июля.

Монумент выполнен в виде композиции с 15 персонажами из фильмов с участием Гурченко, над которыми возвышается скульптура самой актрисы.

Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)

На открытие памятника приехал муж актрисы - режиссер Сергей Сенин.

Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)

Фото: Памятник Людмиле Гурченко (dozor.kharkov.ua)

Людмила Гурченко родилась в Харькове в 1935 году. Актриса известна благодаря таким советским фильмам, как "Девушка с гитарой", "Карнавальная ночь", "Любовь и голуби" и другим. Звезда ушла из жизни в Москве в 2011 году в возрасте 75 лет.

Стоит отметить, что Кобзон и Гурченко пробыли в браке недолго - с 1967-го по 1970-й год.

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