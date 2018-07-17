В Киеве стеллу Героев Небесной Сотни уберут с Институтской

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Такое решение необходимо для проведения следственных действий

Мемориальный памятник Героям Небесной Сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской, планируют временно перенести для завершения следственных экспериментов. Об этом сообщил гендиректор Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства Игорь Пошивайло, передает "Укринформ".

Отметим, что Мемориал состоит из стеллы с фотографиями Героев Небесной Сотни и памятного Креста.

"В ближайшее время для завершения следственных экспериментов планируется временное перенесение стеллы с фотографиями Героев Небесной Сотни и памятного Креста на аллею Героев Небесной Сотни для того, чтобы там были проведены следственные эксперименты для выяснения и установления координат и уточнения мест гибели", - отметил Пошивайло.

Пошивайло заверил, что музей обязательно сохранит обстановку событий Революции Достоинства на улице Институтской для будущих поколений.

По его словам, установление виновных в убийствах и сбережение вещественных доказательств в будущих экспозициях будут лучшим чествованием погибших на Майдане.

Также директор музея Революции Достоинства пообещал в октябре начать работы по благоустройству и озеленению Аллеи Героев Небесной Сотни.

Он добавил, что специалисты сейчас работают над проектом музеефикации неподвижных объектов на Аллее Героев Небесной Сотни.

Ранее сообщалось, что ГПУ выдала запрет на строительство Музея Революции достоинства на Институтской.

Герои, погибшие в июне 2018