У Києві стелу Героїв Небесної Сотні приберуть з Інститутської

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Таке рішення необхідно для проведення слідчих дій

Меморіальний пам'ятник Героям Небесної Сотні, який зробили учасники Революції Гідності на місці кривавого розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській, планують тимчасово перенести для завершення слідчих експериментів. Про це повідомив гендиректор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності Ігор Пошивайло, передає "Укрінформ".

Зазначимо, що Меморіал складається з стели з фотографіями Героїв Небесної Сотні та пам'ятного Хреста.

"Найближчим часом для завершення слідчих експериментів планується тимчасове перенесення стели з фотографіями Героїв Небесної Сотні і пам'ятного Хреста на алею Героїв Небесної Сотні для того, щоб там були проведені слідчі експерименти для з'ясування і встановлення координат і уточнення місць загибелі", - зазначив Пошивайло.

Пошивайло запевнив, що музей обов'язково збереже обстановку подій Революції Гідності на вулиці Інститутській для майбутніх поколінь.

За його словами, встановлення винних у вбивствах і зберігання речових доказів у майбутніх експозиціях будуть найкращим вшануванням загиблих на Майдані.

Також директор музею Революції Гідності пообіцяв в жовтні розпочати роботи з благоустрою та озеленення Алеї Героїв Небесної Сотні.

Він додав, що фахівці зараз працюють над проектом музеєфікації нерухомих об'єктів на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Раніше повідомлялося, що ГПУ видала заборону на будівництво Музею Революції гідності на Інститутській.

Герої, загиблі в червні 2018