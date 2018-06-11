"Хотела мальчика": Лобода рассекретила планы на третьего ребенка

Певица рассказала о родах в США

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную карьерную деятельность в России, и недавно родила вторую дочь, задумывается о третьем ребенке. Об этом она рассказала в интервью изданию "Московский комсомолец".

По словам певицы, во время второй беременности она решила, что хочет сына.

"Поначалу, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: мама, только сестричку хочу! И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестричка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще", - отметила Лобода.

Она также рассказала о родах своей второй дочери.

"Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо (певица рожала в одной из самых престижных клиник - ред.). Не знаю, может в силу того, что к этой беременности я относилась более спокойно... Потому что первый ребенок – это, конечно, очень большой страх всегда. Боязнь пошевелиться вправо-влево…" – отметила она.

"О беременности я узнала на третьем месяце, когда уже была в Америке. Но я не перестала заниматься хореографией, потому что мы работали по тридцать концертов в месяц, и поняла, что этот вектор мне и нужно держать дальше. Если мой ребенок справляется, ей комфортно, то мне нужно быть тогда спортивно подготовленной девочкой, чтобы легко рожать", - добавила она.

Лобода также прокомментировала свои скандальные танцы для нового трека.

"Танцевала на девятом месяце беременности за две недели до родов! Моя мама была в ужасе, отговаривала меня каждый день: пожалуйста, доченька, не надо, это рискованно. А я говорю: мама, появление и возвращение (на сцену) должно быть фееричным. В общем, вот этим я и занималась", - рассказала певица.

Стоит отметить, что недавно Лобода получила очередную российскую награду – премию "МузТВ".

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Кстати, Лобода презентовала полную запись новой песни.

Интересные факты о Светлане Лободе (видео: STYLER.rbc.ua)