"И чтобы это обязательно было в Украине": Олег Винник озвучил свою мечту

Олег Винник признался, что не хочет покупать готовый дом, хоть деньги на это и есть

Популярный украинский певец, композитор и автор песен Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, поделился своими мечтами.

Видео: РБК-Украина

В интервью журналу "Отдохни", героем обложки которого стал секс-символ украинской эстрады, он признался, что мечтает "построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него".

"Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может это банально, но это моя мечта", - рассказал певец, который собирает стадионы.

Олег Винник на обложке журнала "Отдохни"

"Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в экостиле. Даст Бог, все сложится", - резюмировал певец.

Отметим, что сейчас артист активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.

Ранее Винник признался, что в начале его творческого пути с ним никто не хотел работать. Олегу часто говорили, что он - неформат, и будет сложно, но певец не сдавался.