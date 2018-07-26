"И молодец": Анна Седокова призналась, станет ли когда-то домохозяйкой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась своими мыслями

Известная украинская певица Анна Седокова призналась своим поклонникам о том, что не собирается становиться домохозяйкой и рассказала, как управляется одновременно с детьми и работой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я все время куда-то лечу. Вылетаю, улетаю, прилетаю… Собраться за 17 минут с 15 концертными платьями, вещами в четыре города и четыре концерта. Могу ли я отказаться от этого? Наверное, могу. Просто пока не вижу, ради кого или ради чего. И я не про детей. Мы летаем вместе. Мы расширяем границы дозволенного, мы преодолеваем пространство", - написала артистка в публикации.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Также она добавила: "Остановлюсь ли я когда-то? Вполне возможно. Стану ли я когда-то домохозяйкой? Наверное, уже никогда. Потому что я не устала. Потому что у меня есть жажда. Дикое желание достичь и покорить, себя…И пока я иду по этой дороге, вернее лечу".

Певица отметила, что сейчас находится в столице Азербайджана Баку.

Многие поклонники поддержали Аню.

"Зачем такой крутой певице и женщине быть серой домохозяйкой?! Лети, Анна покоряй новые сердца и новые вершины, а прислуга у тебя давно небось - и скорее всего эти люди рады, что работают для такой доброй и душевной Анечки Седоковой, у принцессы не должно быть бытовых забот", - написал один из фанатов.

"Ты большая умничка! Благодаря тебе я осознала, что нужно жить, не обращая внимания на языки, жизнь одна...", "И молодец!", "Умница! Восхищаюсь! Жаждой жить и идти вперед!", "Ходячий мотиватор", - прокомментировали подписчики.

Скриншоты комментариев (instagram.com/annasedokova)

Недавно мы писали о том, что экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова не смогла попасть на поезд из Киева в Москву.

Также Styler сообщал о том, что еще одна известная артистка Светлана Лобода поделилась неожиданным решением по поводу своей карьеры.

А светская телеведущая Катя Осадчая, как и другие звездные мамочки, постоянно старается уделять ребенку нужное внимание. И недавно на своей странице в соцсети она поделилась очень важным достижением своего сына с подписчиками.

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