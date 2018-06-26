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"Ирония судьбы": в Москве ограбили известную российскую артистку

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 13:59
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Звезда отметила, что вора так и не нашли

В самом центре Москвы, на Садовом кольце ограбили известную российскую артистку Марию Миронову. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: Мария Миронова (lenkom.ru)

"Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!" — написала Миронова, добавив к посту хештег #ворнайдись.

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

В комментариях Мария добавила, что уже написала заявление об ограблении в полицию, долгое время проведя в отделении.

"В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман", — отметила она.

Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Пользоваетли соцсети отметили, что действительно в этом ограблении есть какая-то "ирония судьбы", ведь Миронова сыграла в популярном российском сериале "Садовое кольцо".

Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Подписчики призвали артистку не расстраиваться, ведь самое главное то, что она сама не пострадала.

Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)

Мария Миронова - советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат ряда престижных театральных и кинопремий, член Общественной палаты Москвы.

Миронова - дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой.

Она снялась в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Салют-7", "Статский советник" и "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", а также в сериалах "Доктор Рихтер", "Родина" и "Садовое кольцо".

Ранее сообщалось, что в центре Москвы музыканты спели известную украинскую народную песню. 

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Теги: российские артисты, ограбление
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