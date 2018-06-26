"Ирония судьбы": в Москве ограбили известную российскую артистку

Звезда отметила, что вора так и не нашли
В самом центре Москвы, на Садовом кольце ограбили известную российскую артистку Марию Миронову. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Фото: Мария Миронова (lenkom.ru)
"Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!" — написала Миронова, добавив к посту хештег #ворнайдись.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
В комментариях Мария добавила, что уже написала заявление об ограблении в полицию, долгое время проведя в отделении.
"В ментовке полночи. Все помогли! Вор не пойман", — отметила она.
Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)
Пользоваетли соцсети отметили, что действительно в этом ограблении есть какая-то "ирония судьбы", ведь Миронова сыграла в популярном российском сериале "Садовое кольцо".
Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)
Подписчики призвали артистку не расстраиваться, ведь самое главное то, что она сама не пострадала.
Скриншот комментариев (instagram.com/mariya_mironova_actress)
Мария Миронова - советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, лауреат ряда престижных театральных и кинопремий, член Общественной палаты Москвы.
Миронова - дочь советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой.
Она снялась в таких фильмах, как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Салют-7", "Статский советник" и "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", а также в сериалах "Доктор Рихтер", "Родина" и "Садовое кольцо".
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