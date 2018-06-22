В центре Москвы прозвучала украинская песня (видео)

Музыканты исполнили известную народную песню

В центре Москвы музыканты спели известную украинскую народную песню. Соответствующее видео показал в Twitter блогер Михаил Голуб.

"Ряженые украинцы поют в Москве на украинском", - прокомментировал он кадры.

Ряженые украинцы поют в Москве на украинском pic.twitter.com/128fcVNVQ0 — Mikhail Golub (@golub) 21 июня 2018 г.







Видео: В центреМОсквы спели на украинском (twitter.com/golub)

Музыканты оделись в украиснкую одежду и спели песню "Ти ж мене підманула". Вокруг уличных артистов собралась большая топа людей. Все они подпевали музыкантам и аплодировали.

Примечательно, что среди музыкантов стояла женщина и подыгрывала мелодию украинской песни на балалайке.

Ранее на росТВ заистеричили из-за украинского языка.

На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" гости шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" попытались высмеять украинский язык. Начал "дискуссию" бывший депутат Верховной рады, украинофоб Игорь Марков.

"В украинском языке нет терминологии научной, военной, технической, он для этого не приспособлен", - сказал сбежавший в РФ политик.

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