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"Ведмедик клишоногий": на росТВ заистеричили из-за украинского языка (видео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 12:54
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Экс-нардеп Игорь Марков и другие украинофобы устроили цирк в прямом эфире

На российском пропагандистском телеканале "Россия 1" гости шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" попытались высмеять украинский язык. 

Начал "дискуссию" бывший депутат Верховной рады, украинофоб Игорь Марков.

"В украинском языке нет терминологии научной, военной, технической, он для этого не приспособлен", - сказал сбежавший в РФ политик. 

Ему попытался возразить украинский политолог Вадим Карасев, но ведущий программы Соловьев перебил его вопросом: "А как по-украински "атомный реактор"?" Карасев ответил: "Атомный реактор". В ответ Соловьев скорчил довольную гримасу, а зал взорвался смехом. 

"Во всех советских фильмах о войне был положительный украинец, который "размовлял ридну мову". Так что никакого вытеснения не было!.. Я со всем уважением отношусь к украинскому языку, он, конечно, самостоятельный и все такое... Но ведь как по-украински "мишка косолапый"? "Ведмедик клишоногий", да?" - сказал Соловьев, вызвав настоящую истерику среди присутствующих россиян в зале.

Марков начал приводят другие примеры украинских слов и фраз, представляющихся ему забавными. Отметим, что приведенные слова и фразы не являются литературными.

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Напомним, в Мариуполе охрана кофейни жестоко избила военного, который попросил украиноязычное меню.

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Теги: пропаганда, росТВ, украинский язык
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