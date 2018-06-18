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"Ведмедик клишоногий": на росТБ закатали істерику через українську мову (відео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 12:54
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Екс-нардеп Ігор Марков та інші українофоби влаштували цирк в прямому ефірі

На російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" гості шоу "Воскрєсний вєчєр с Владіміром Соловйовим" спробували висміяти українську мову.

Почав "дискусію" колишній депутат Верховної ради, українофоб Ігор Марков.

"В українській мові немає термінології наукової, військової, технічної, вона для цього не пристосована", - сказав політик, що втік в РФ.

Йому спробував заперечити український політолог Вадим Карасьов, але ведучий програми Соловйов перебив його запитанням: "А як по-українськи "атомний реактор"?" Карасьов відповів: "Атомний реактор". У відповідь Соловйов скорчив задоволену гримасу, а зал вибухнув сміхом.

"У всіх радянських фільмах про війну був позитивний українець, який "размовлял рідну мову". Так що ніякого витіснення не було!.. Я з усією повагою ставлюся до української мови, вона, звичайно, самостійна і все таке... Але ж як українською "мішка косолапий"? "Ведмедик клишоногий", так?" - сказав Соловйов, викликавши справжню істерику серед присутніх росіян в залі.

Марков почав наводять інші приклади українських слів і фраз, що представляються йому кумедними. Зазначимо, що наведені слова і фрази не є літературними.

Воскрєсний вєчєр с Владіміром Соловйовим

Нагадаємо, в Маріуполі охорона кав'ярні жорстоко побила військового, який попросив україномовне меню.

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Теги: пропаганда, росТВ, украинский язык
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