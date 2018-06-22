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У центрі Москви прозвучала українська пісня (відео)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 11:41
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Музиканти виконали відому народну пісню

У центрі Москви музиканти заспівали відому українську народну пісню. Відповідне відео показав у Twitter блогер Михайло Голуб.

"Ряджені українці співають у Москві українською", - прокоментував він кадри.

 


 

Відео: центреМОсквы заспівали українською (twitter.com/golub)

Музиканти одяглися в українську одяг та заспівали пісню "Ти ж мене підманула". Навколо вуличних артистів зібрався великий натовп людей. Всі вони підспівували музикантам і аплодували.

Примітно, що серед музикантів стояла жінка і підігравала мелодію української пісні на балалайці.

Раніше на ростб заистеричили через українську мову.

На російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" гості шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" спробували висміяти українську мову. Почав "дискусію" колишній депутат Верховної ради, українофоб Ігор Марков.

"В українській мові немає термінології наукової, військової, технічної, він для цього не пристосований", - сказав втік в РФ політик.

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Теги: украинский язык, москва
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