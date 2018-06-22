У центрі Москви прозвучала українська пісня (відео)

Музиканти виконали відому народну пісню

У центрі Москви музиканти заспівали відому українську народну пісню. Відповідне відео показав у Twitter блогер Михайло Голуб.

"Ряджені українці співають у Москві українською", - прокоментував він кадри.

Ряджені українці співають у Москві на українському pic.twitter.com/128fcVNVQ0 — Mikhail Golub (@golub) 21 червня 2018 р.





Відео: центреМОсквы заспівали українською (twitter.com/golub)

Музиканти одяглися в українську одяг та заспівали пісню "Ти ж мене підманула". Навколо вуличних артистів зібрався великий натовп людей. Всі вони підспівували музикантам і аплодували.

Примітно, що серед музикантів стояла жінка і підігравала мелодію української пісні на балалайці.

Раніше на ростб заистеричили через українську мову.

На російському пропагандистському телеканалі "Росія 1" гості шоу "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" спробували висміяти українську мову. Почав "дискусію" колишній депутат Верховної ради, українофоб Ігор Марков.

"В українській мові немає термінології наукової, військової, технічної, він для цього не пристосований", - сказав втік в РФ політик.

Скільки українських політв'язнів в РФ