Израиль могут лишить права проводить Евровидение: Барзилай обвинили в плагиате

Эпатажная певица попала в серьезный скандал

Победительница песенного конкурса Евровидение 2018 Нетта Барзилай подверглась критике и обвинениям в плагиате. Об этом сообщает ESC Today.

По информации издания Walla, композиция "Toy", исполненная Барзилай, является плагиатом на песню группы The White Stripes "Seven Nation Army".

Фото: Нетта Барзилай (facebook.com/EurovisionSongContest)

Медиахолдинг Universal Music уже направил предупредительное письмо авторам "Toy"Дорону Медали и Ставу Бегеру с обвинениями в плагиате.

Отметим, что уставе Евровидения предусматривает обязательную оригинальность композиций.

Поэтому, если обвинения в плагиате будут доказаны, Нетту Барзилай могут дисквалифицировать, а конкурс "Евровидение" не состоится в Израиле в следующем году.

Ранее сообщалось, что Нетта Барзилай рассказала о том, что менеджеры в начале ее карьеры требовали от нее подражания знаменитой поп-звезде Адель.

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