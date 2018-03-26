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Известная актриса прокомментировала скандал вокруг гендерной разницы в зарплатах

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 18:50
Фото: Netflix
Фото: Netflix

Клер Фой высказалась о скандале

Английская актриса Клер Фой, известная ролью Елизаветы II в сериале "Корона", призналась, что не собиралась устраивать скандал из-за неравной оплаты труда по сравнению с ее коллегой по проекту Мэттом Смитом. Из-за скандала поклонники шоу призывали Смита пожертвовать часть гонорара в поддержку борьбы с сексуальными домогательствами. Об этом сообщает Variety.

"Я не удивлена интересу публики к этой истории, так как это все же был проект, в центре сюжета которого женщина. Меня не удивляет, что зрители, прочитавшие об этом, подумали: "А это и правда странно". Но и я, и Мэтт ощущаем себя не очень комфортно, оказавшись совершенно против нашей воли в эпицентре событий", - сказала актриса.

Студия Left Bank Pictures, которая занималась съемками "Короны",  обратилась к Фой и Смиту с извинениями.  "Мы хотим извиниться перед Клер Фой и Мэттом Смитом, блестящими актерами и нашими друзьями, которые оказались в центре медиа-шторма на этой неделе и вовсе не по своей вине. Клер и Мэтт - невероятно одаренные актеры, которые вместе с другими участниками "Короны" неустанно работали, чтобы вдохнуть жизнь в наших персонажей", -  отмечается в официальном заявлении.

Напомним, что  Марго Робби станет продюсером новой экранизации Шекспира.

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Теги: актриса, зарплата, сериалы
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