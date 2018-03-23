Марго Робби станет продюсером новой экранизации Шекспира

Актриса займется продюсированием проекта

Актриса Марго Робби, известная ролями в фильмах "Тоня против всех" и "Отряд самоубийц", станет продюсером нового 10-серийного проекта, основанного на нескольких произведениях Уильяма Шейкспира. Об этом сообщает портал Deadline.

За создание экранизации Шекспира взялись сразу несколько студий: Broadcasting Company, Hoodlum, ABC Studios и LuckyChap Entertainment. Последнюю студию основала сама Робби еще в 2014 году, чтоб продвигать и поддерживать женщин-кинематографистов. Известно, что над шоу будет работать команда режиссёров и сценаристов женщин. Проект должен передать женское восприятие произведений английского классика и показать разнообразие австралийских культур.

"Мы рады, что нашли такую замечательную команду в Астралии. Мы хотим раскрыть уникальные женские голоса в режиссуре и сценарном деле", — отметили представители LuckyChap.

Сьемки шоу должны начаться уже в этом году.