Марго Роббі стане продюсером нової екранізації Шекспіра

Актриса займеться продюсуванням проекту

Актриса Марго Роббі, відома ролями у фільмах "Тоня проти всіх" і "Загін самогубців", стане продюсером нового 10-серійного проекту, заснованого на кількох творах Вільяма Шейкспіра. Про це повідомляє портал Deadline.

За створення екранізації Шекспіра взялися відразу кілька студій: Broadcasting Company, Hoodlum, ABC Studios і LuckyChap Entertainment. Останню студію заснувала сама Роббі ще в 2014 році, щоб просувати і підтримувати жінок-кінематографістів. Відомо, що над шоу буде працювати команда режисерів і сценаристів жінок. Проект повинен передати жіноче сприйняття творів англійського класика і показати різноманітність австралійських культур.

"Ми раді, що знайшли таку чудову команду в Астралії. Ми хочемо розкрити унікальні жіночі голоси в режисурі і сценарній справі", - відзначили представники LuckyChap.

Зйомки шоу повинні початися вже в цьому році.