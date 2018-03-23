Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Марго Роббі стане продюсером нової екранізації Шекспіра

STYLERКіно        23.03.2018 - 17:25
Фото: Warner Bros.
Фото: Warner Bros.

Актриса займеться продюсуванням проекту

Актриса Марго Роббі, відома ролями у фільмах "Тоня проти всіх" і "Загін самогубців", стане продюсером нового 10-серійного проекту, заснованого на кількох творах Вільяма Шейкспіра. Про це повідомляє портал Deadline.

За створення екранізації Шекспіра взялися відразу кілька студій: Broadcasting Company, Hoodlum, ABC Studios і LuckyChap Entertainment. Останню студію заснувала сама Роббі ще в 2014 році, щоб просувати і підтримувати жінок-кінематографістів. Відомо, що над шоу буде працювати команда режисерів і сценаристів жінок. Проект повинен передати жіноче сприйняття творів англійського класика і показати різноманітність австралійських культур.

"Ми раді, що знайшли таку чудову команду в Астралії. Ми хочемо розкрити унікальні жіночі голоси в режисурі і сценарній справі", - відзначили представники LuckyChap.

Зйомки шоу повинні початися вже в цьому році.

"Про це всі мовчать": українська актриса розповіла, чому перестала зніматися в серіалах Зірка "Сексу у великому місті" планує стати губернатором Нью-Йорка
Теги: Шоу, актриса, проект, Шекспир, Марго Робби
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top