Известного российского актера госпитализировали в больницу

Фото: "Скорая" в России (wikimedia.org)

У актера обнаружили серьйозные травмы: внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра

В Москве в больницу госпитализировали известного актера театра и кино Ивана Бортника. Об этом сообщают росСМИ.

79-летнего актера забрали в больницу с подозрением на инфаркт. После обследования врачи не подтвердили этот диагноз, но обнаружили у него внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра.

Известно, что сейчас жизни Бортника уже ничего не угрожает. Пока неизвестно, что стало причиной этой травмы, родственника актера тоже не комментируют этот инцидент.

Фото: Иван Бортник (facebook com Иван Бортник)

Иван Бортник снимался в фильмах "Родня", "Мама, не горюй", "Зеркало для героя" и "Мусульманин". Сыграл роли в сериалах "Сонька Золотая Ручка" и "Место встречи изменить нельзя". С 1967 года актер работает в московском Театре на Таганке.

Самые известные роли Ивана в Театре на Таганке - в спектаклях "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони", "Борис Годунов".

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